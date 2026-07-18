LA갤럭시와 지역 라이벌전 출격 시즌 9도움 기록…리그 첫골 신고

[헤럴드경제] 축구 국가대표팀 ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)이 2026 북중미 월드컵을 마치고 소속팀으로 돌아가자마자 첫 경기에서 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 정규리그 시즌 첫 골을 신고했다.

손흥민은 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 카슨의 디그니티 헬스 스포츠 파크에서 열린 LA갤럭시와의 2026 MLS 정규시즌 16라운드 원정 경기에 선발 출전해 팀이 2-0으로 앞선 후반 12분 추가 골을 터뜨렸다.

이번 시즌 손흥민의 리그 첫 골이다.

손흥민은 시즌 개막 이후 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서만 2골을 기록 중이었다.

MLS에서는 2월 개막 이후 득점 없이 도움 9개를 올린 채 북중미 월드컵에 출전했던 그는 조별리그 탈락의 아쉬움을 삼키며 돌아간 소속팀에서 복귀 첫 경기부터 득점포를 가동했다.

지난해 여름 LAFC 입단한 이후 LA 갤럭시와의 지역 라이벌전에는 처음 출격한 손흥민은 후반 12분 드리블 돌파 이후 마크 델가도에게 건넸던 공을 돌려받아 오른발 슛으로 골문을 열었다.

손흥민의 골에 힘입어 LAFC는 3-0으로 앞선 가운데 후반전을 이어가고 있다.