7월 셋째주 휘발유 값 1877원 지난주 대비 15.5원 내려 7월 둘째주 전주 대비 59원 하락

[헤럴드경제=김수한 기자] 전국 주유소 기름값이 9주 연속 하락했다. 하지만 중동전쟁 불안이 다시 커지면서 휘발유와 경유 모두 하락 폭은 줄었다.

18일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7월 셋째 주(12∼16일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 15.5원 내린 1877.5원이었다.

7월 둘째 주에 전주 대비 L당 59.1원 하락한 것과 비교하면 하락세가 크게 꺾였다.

가격이 가장 높은 제주는 전주보다 12.0원 내린 1914.8원, 가격이 가장 낮은 대구는 14.3원 하락한 1850.1원으로 각각 집계됐다.

상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1881.6원으로 가장 높았고, 알뜰 주유소가 1870.5원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 17.7원 내린 1862.5원을 기록했다.

7월 둘째 주에는 전주 대비 62.3원 하락했지만, 하락 폭이 크게 줄었다.

이번 주 국제유가는 미국과 이란 간 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 무력 충돌이 지속됨에 따라 상승했다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 9.5달러 오른 77.6달러였다.

국제 휘발유 가격은 9.3달러 오른 104.2달러, 국제 자동차용 경유는 22.7달러 상승한 144.3달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

국제 유가가 다시 상승세로 돌아선 가운데 정부는 다음주 8차 석유 최고가격을 발표한다.

앞서 정부는 지난달 27일 0시부터 7차 석유 최고가격을 적용해 휘발유는 L당 1784원, 경유는 1773원, 등유는 1380원으로 각각 150원 인하했다.