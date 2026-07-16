종로구청
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서울 종로구 <4급 이상>▷기획경제국장 소명훈 복지교육국장 박상근 의회사무국장 서희숙

<5급 이상>▷행정지원과장 손연숙 디지털행정과장 이수정 민원여권과장 이윤정 기획예산과장 이선예 재무과장 김은경 세무관리과장 이중복 재산세과장 남성현 문화과장 김은영 문화유산과장 최준영 관광체육과장 송인경 청소행정과장 이병대 미래도시추진과장 이종천 교통행정과장 김상화 복지정책과장 이정희 사회복지과장 권수미 어르신복지과장 최정인 아동청소년교육과장 장은숙 평생교육과장 박진애 안전도시과장 최인숙 가로정비과장 정지훈 청운효자동장 박선민 사직동장 김진이 삼청동장 권진희 평창동장 직무대리 조양희 무악동장 박명현 교남동장 김수정 가회동장 조용석 종로1234가동장 직무대리 조순자 종로56가동장 성혜영 이화동장 왕현희 혜화동장 직무대리 심명순 창신제2동장 오연희 창신제3동장 직무대리 윤선영 숭인제1동장 김윤남 숭인제2동장 김정숙 구의회사무국 문맹훈


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