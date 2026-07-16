◆서울 종로구 <4급 이상>▷기획경제국장 소명훈 ▷복지교육국장 박상근 ▷의회사무국장 서희숙
<5급 이상>▷행정지원과장 손연숙 ▷디지털행정과장 이수정 ▷민원여권과장 이윤정 ▷기획예산과장 이선예 ▷재무과장 김은경 ▷세무관리과장 이중복 ▷재산세과장 남성현 ▷문화과장 김은영 ▷문화유산과장 최준영 ▷관광체육과장 송인경 ▷청소행정과장 이병대 ▷미래도시추진과장 이종천 ▷교통행정과장 김상화 ▷복지정책과장 이정희 ▷사회복지과장 권수미 ▷어르신복지과장 최정인 ▷아동청소년교육과장 장은숙 ▷평생교육과장 박진애 ▷안전도시과장 최인숙 ▷가로정비과장 정지훈 ▷청운효자동장 박선민 ▷사직동장 김진이 ▷삼청동장 권진희 ▷평창동장 직무대리 조양희 ▷무악동장 박명현 ▷교남동장 김수정 ▷가회동장 조용석 ▷종로1234가동장 직무대리 조순자 ▷종로56가동장 성혜영 ▷이화동장 왕현희 ▷혜화동장 직무대리 심명순 ▷창신제2동장 오연희 ▷창신제3동장 직무대리 윤선영 ▷숭인제1동장 김윤남 ▷숭인제2동장 김정숙 ▷구의회사무국 문맹훈
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