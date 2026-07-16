Seoul's Jongno-gu has announced the following personnel appointments at the Grade 4 and above level: Planning and Economy Bureau Chief So Myeong-hun, Welfare and Education Bureau Chief Park Sang-geun and Assembly Secretariat Chief Seo Hui-suk.
At the Grade 5 and above level, the appointments are: Administrative Support Division Chief Son Yeon-suk, Digital Administration Division Chief Lee Su-jeong, Civil Affairs and Passport Division Chief Lee Yun-jeong, Planning and Budget Division Chief Lee Seon-ye, Finance Division Chief Kim Eun-gyeong, Tax Administration Division Chief Lee Jung-bok, Property Tax Division Chief Nam Seong-hyeon, Culture Division Chief Kim Eun-yeong, Cultural Heritage Division Chief Choi Jun-yeong, Tourism and Sports Division Chief Song In-gyeong, Sanitation Administration Division Chief Lee Byeong-dae, Future City Development Division Chief Lee Jong-cheon, Traffic Administration Division Chief Kim Sang-hwa, Welfare Policy Division Chief Lee Jeong-hui, Social Welfare Division Chief Kwon Su-mi, Senior Welfare Division Chief Choi Jeong-in, Children, Youth and Education Division Chief Jang Eun-suk, Lifelong Education Division Chief Park Jin-ae, Safe City Division Chief Choi In-suk, Street Maintenance Division Chief Jeong Ji-hun, Cheongun-hyoja-dong Chief Park Seon-min, Sajik-dong Chief Kim Jin-i, Samcheong-dong Chief Kwon Jin-hui, Pyeongchang-dong Acting Chief Jo Yang-hui, Muak-dong Chief Park Myeong-hyeon, Gyonam-dong Chief Kim Su-jeong, Gahoe-dong Chief Jo Yong-seok, Jongno 1·2·3·4-ga-dong Acting Chief Jo Sun-ja, Jongno 5·6-ga-dong Chief Seong Hye-yeong, Ihwa-dong Chief Wang Hyeon-hui, Hyehwa-dong Acting Chief Sim Myeong-sun, Changsin 2-dong Chief O Yeon-hui, Changsin 3-dong Acting Chief Yun Seon-yeong, Sungin 1-dong Chief Kim Yun-nam, Sungin 2-dong Chief Kim Jeong-suk and District Assembly Secretariat Mun Maeng-hun.
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