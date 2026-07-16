◆마포구 <4급전보> ▷ 송인수 교육체육국장 ▷이주미 관광경제국장 ▷ 김정해 재정관리국장
▷ 한경미 행정지원국장 ▷ 길성호 도시관리국장▷신남재 환경녹지국장 직무대리
seouldream01@heraldcorp.com
입력 2026-07-16 22:40:37
헤럴드경제 검색 선호 매체 추가
영문번역
◆마포구 <4급전보> ▷ 송인수 교육체육국장 ▷이주미 관광경제국장 ▷ 김정해 재정관리국장
▷ 한경미 행정지원국장 ▷ 길성호 도시관리국장▷신남재 환경녹지국장 직무대리
“장특공제 개편 반대일세”…‘일타강사’ 자처 오세훈, 주거난 ‘3대 처방전’ 제시 [부동산360]
[헤럴드경제=김희량 기자] 오세훈 서울시장이 이틀 연속 ‘부동산 일타강사’를 자처하며 관심을 받고 있다. 민선 9기 출범 후 첫 국무회의에서 발언권을 얻지 못한 오 시장은 영상을 통해 서울시가 진단한 현 정부 정책의 문제점과 함께 해결 방안을 짚었다. 16일 서울시는 ‘일타시장 2탄: 이재명 정부에 전달한 부동산 처방전, 부동산 지옥 이렇게 해결해야 합니다
55세 이영애, 75세 남편과 포착…‘나잇값 못하는’ 얼굴 근황 화제
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 이영애(55)가 남편 정호영(75) 씨와 지인 모임에 착석한 모습이 포착돼 화제가 되고 있다. 작곡가 김형석은 14일 자신의 인스타그램에 “이영애 배우님 부부와 장일영 박사님”이라는 글과 함께 한 식당에서 찍은 사진을 올렸다. 네 사람이 식사를 함께 하는 이 사진에서 이영애는 남편과 나란히 앉아 카메라를 보고 미소지었다. 이영애는 세월을 비껴간 듯 여전히 소녀 같은 아름다운 얼굴로 감탄을 자아냈다. 이영애는 2009년 20세 연상의 재미교포 사업가 정호영 씨와 혼인했다. 정 씨는 국내 통신벤처 업계를 일군 대표적인 기업인으로 자산 규모가 2조원에 달하는 상당한 재력가로 세간에 알려져 있다. 두 사람은 2011년 쌍둥이 남매를 얻었다. 이영애는 지난 3월 배우 유지태와 함께 새 드라마 ‘재이의 영인’ 출연을 확정 지었다. 한국 멜로영화의 대표적인 작품인 ‘봄날은 간다’(2001년)에서 호흡을 맞췄던 두 사람은 25년만에 작품을 함께 해 주목받고 있다.
[영상] “추신수 사는 곳인데 9억 급락?” 청라 140평집, 어쩌다 [부동산360]
골프에 진심이신 분들이라면 인천 청라의 고급 골프장 내 위치한 한 단독주택이 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 유찰되고 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 베어즈베스트GC 안에 위치한 3층 규모 단독주택은 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 이뤄져 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 권리상 하자가 전혀 없는 이 물건은 어떤 이유로 유찰된 건지 자세한 내용을 영상에서 확인하실 수 있습니다.
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.