내일부터 비 전국 확대…극한호우 예고도 곳곳 열대야 지속…바닷가 폭풍해일특보 가능성도

[헤럴드경제=김광우 기자] 연휴가 시작되는 17일 제헌절부터 비가 시작돼, 연휴 내내 맑은 날씨를 보기 힘들 것으로 보인다. 일부 지방에서는 ‘극한호우’까지 예고됐다.

16일 연합뉴스에 따르면 연휴 내내 비가 내리겠다. 특히 토요일인 18일 중부지방과 경북을 중심으로 ‘극한호우’도 예고됐다.

우선 17일까지는 정체전선의 영향으로 충청 이남에 비가 오겠다. 다만 16일 밤엔 경기남서부, 17일 밤엔 수도권에도 비가 내릴 것으로 예상된다.

17일까지 예상 강수량은 호남·부산·울산·경남 30∼80㎜, 충청·대구·경북 20∼60㎜, 제주 5∼10㎜, 경기남서부 5㎜ 안팎이다.

주말에는 정체전선 위에 중규모 저기압까지 발달하면서 이전보다 강수 구역이 넓어지고 강도도 세지겠다.

특히 18일 새벽(오전 3∼6시) 경기남부, 18일 새벽에서 아침까지 충남북부, 18일 아침에서 오전까지 강원중남부내륙·산지와 충북중북부에는 시간당 강우량 50∼80㎜의 ‘극한호우’도 예상된다.

18일 예상 강수량은 수도권 50∼150㎜(경기남부 많은 곳 200㎜ 이상), 강원도·전북·경북중부·경북북부·울릉도·독도 30∼80㎜(강원중부내륙·강원남부내륙·강원산지 많은 곳 150㎜ 이상), 서해5도·대구·경북남부 20∼60㎜, 충북 50∼100㎜(충북중부·충북북부 많은 곳 150㎜ 이상), 광주·전남·부산·울산·경남·제주 5∼40㎜이다.

중부지방의 경우 20일 오전, 남부지방은 20일 저녁까지 비가 이어질 것으로 예상돼 실제 총강수량은 훨씬 많겠다.

이달 들어 전국적으로 많은 비가 온 상황에서, 많고 강한 비가 다시 내릴 것으로 예상되는 만큼 피해가 없도록 철저히 대비해야 한다.

비가 내리면서 기온은 높지 않겠으나 습해서 무더위는 지속하겠다. 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않으면서 열대야가 나타나는 곳이 많겠다.

17일 아침 최저기온은 21∼25도, 낮 최고기온은 27∼32도일 것으로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 23도와 32도, 인천 23도와 31도, 대전 23도와 30도, 광주 25도와 30도, 대구 24도와 32도, 울산 24도와 30도, 부산 24도와 29도이다.

토요일인 18일은 아침 최저기온이 20∼25도이고 낮 최고기온이 27∼32도겠다. 주말 대부분 해상에 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치겠다.

17일까지 달 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 상태가 유지되는 가운데 16일에서 17일로 넘어가는 밤 밀물 때 대기 상태에 의해 바닷물 높이가 더 높아지면서 인천·경기서해안과 전라해안, 경남남해안, 제주해안 등에 폭풍해일특보가 내려질 가능성이 있다.