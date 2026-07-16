[헤럴드경제=박대성 기자] 법정 가축 전염병인 브루셀라병이 순천지역 젖소 농가에서 발생함에 따라 관할 지자체가 추가 확산을 막기 위한 긴급 방역과 예산 지원에 총력을 기울이고 있다.

순천시는 양성축 13두와 송아지 4두 등 총 17두에 대한 긴급 살처분을 완료했으며, 발생 농가의 추가 감염과 인근 농가로의 전파를 원천 차단하기 위해 시의회와 협의를 거쳐 나머지 사육 젖소에 대한 도태 장려금 1억 2000여 만원을 긴급 편성했다.

또한, 발생 농가 반경 500m 이내 소 사육 농가를 대상으로 일제 혈청검사를 실시하고, 공동 방제단을 활용한 긴급 소독과 농가 자체 소독을 병행하는 등 빈틈없는 차단 방역을 추진하고 있다.

손훈모 시장은 지난 15일 농가를 방문한 자리에서 “가축전염병 추가 확산을 철저히 차단해 축산 농가 피해가 최소화될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.

이번 브루셀라 발생은 지난 8일 집유장에서 실시한 원유 브루셀라(MRT) 검사에서 양성으로 확인된 이후 9일 해당 농가 전체 사육 개체에 대한 혈청검사 결과 13두가 양성으로 판정되면서 확인됐다.