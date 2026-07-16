위성락 실장 “국익 지키기 위한 대처방안 잘 조정해야”

[헤럴드경제=서영상 기자] 한미 관계 업무 협의를 위해 일시 귀국한 강경화 주미한국대사가 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회에 참석했다.

국가안보실은 16일 위성락 국가안보실장 주재로 한미 통상·안보 분야 현안 관련 NSC 상임위원회를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의에는 위성락 안보실장, 안규백 국방부 장과, 조현 외교부 장관 등 국가안전보장회의 상임위원회 구성위원에 더해 강 대사와 재정경제부, 산업통상부, 공정거래위원회 등이 참석해 한미 간 주요 현안을 점검하고 일관된 대응 전략 수립을 위한 논의를 진행했다.

위 실장은 “대외 환경의 불확실성이 고조되는 시기일수록 공통된 인식을 바탕으로 국익을 지키기 위한 대처방안을 잘 조정해야 한다”며 “한미관계는 통상과 안보가 결합된 만큼 한 단계 진전시키기 위해 여러 부처가 유기적으로 협력하여 대응해야 한다”고 강조했다.

이어 청와대는 “국가안보실은 앞으로도 통상 현안과 안보 의제가 긴밀히 연계되는 흐름에 맞춰, 관련 부처 간 상시적인 공조를 통해 국익을 극대화되는 방향으로 안보 전략을 조율해 갈 방침”이라고 했다.