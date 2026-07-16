17일 오전 10시 국회의사당 중앙홀에서 열려 4부요인 등 500여명 참석 예정

[헤럴드경제=양대근 기자] 국회(국회의장 조정식)는 ‘대한민국 헌법’의 제정을 기념하고 그 역사와 의미를 되새기기 위해 오는 17일 오전 10시 국회의사당 중앙홀에서 ‘제78주년 제헌절 경축식’ 행사를 개최한다고 16일 밝혔다.

국회에 따르면 이날 행사에는 조정식 의장을 비롯해 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 한성숙 국무총리 등 4부요인과 김호철 감사원장, 전직 국회의장, 정당 대표 및 원내대표, 국회의원, 입법·사법·행정부 주요 인사, 주한 외교사절단, 헌정회원, 제헌국회의원유족회 등 500여명이 참석할 예정이다.

또한 경축식에는 현행 헌법과 제도의 사각지대에서 기본권을 온전히 보장받지 못한 국민 5명을 초청해 주목된다. 이번 초청은 개헌이 권력 구조 개편에 국한된 논의가 아니라, 국민 개개인의 삶과 기본권을 실질적으로 지키기 위한 민생 과제라는 점을 환기하기 위해 마련됐다.

당일에는 ‘국민주권, 헌법으로 열다’를 슬로건 아래 행사가 진행되며, 감사패는 의정활동을 통해 국회와 국가 발전에 크게 기여한 조남조 전 의원(제11·12대 국회의원), 김정숙 전 의원(제14·15·16대 국회의원), 김태랑 전 의원(제15대 국회의원)에게 수여된다. 우원식 전 국회의장에게는 국민훈장 무궁화장이 전수된다.

조 의장은 경축사에서 “과거의 틀로는 현재의 인권 사각지대와 미래의 사회적 갈등을 포용할 수 없다”며 “모든 국민의 존엄을 지키는 ‘모두의 헌법’으로 대전환의 새 시대를 열어가자”고 개헌의 필요성을 강조할 예정이다.

이어지는 제헌헌법 낭독 및 날인 퍼포먼스에서는 인공지능(AI) 기술을 활용해 구현한 제헌국회의원 198인과 제22대 국회 원내정당 국회의원들이 제헌헌법 전문과 총강을 릴레이로 낭독한 뒤, 제헌헌법에 도장을 찍는 무대를 선보일 예정이다.