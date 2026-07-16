[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 800조원에 이르는 호남반도체 투자와 비교해 ‘전북 소외론’을 제기하는 일부 정치권을 향해 “사람들을 섭섭하게 만들면 무슨 해결책이 나오냐. 상황을 더 나쁘게 만든다”고 지적했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 2차 정부부처 업부보고에서 새만금개발청으로부터 보고를 받으면서 “(새만금 투자는) 정부로서는 정말 애써서 만들어낸 유치 성과이고, 사실상 전망이 가장 좋은 큰 사업 중의 하나”라며 이같이 말했다.

올해 2월 현대자동차그룹은 전북 새만금에 9조원에 달하는 대규모 자금을 투입해 친환경 에너지 기반 시설 등 첨단산업 기반을 조성하겠다고 발표했다.

하지만 최근 지난달 말 청와대가 주도해 삼성전자·SK그룹의 800조원 규모 광주 반도체 클러스터를 발표하자, 일부 정치권에서는 ‘전북 소외’란 주장이 나왔다.

이 대통령은 “삼성이나 SK가 경제 원리를 따라, 기업의 운명을 걸고 정책적 결단을 하는 건데, 그것은 공기업 설립하는 그런 문제가 아니”라며 “그걸 여기다 나눠주고, 저기 한 개 하고, 저기도 섭섭해하니까 하나 넣자 이렇게 할 수 있는 게 아니”라고 말했다.

그러면서 “책임 있는 사람들이 이상한 소리하는 것은 정말 문제로 보인다”라며 “실현 불가능한 얘기를 해서 사람들을 더 섭섭하게 만들면 그게 무슨 해결책이냐. 그런 것을 무책임이라고 한다”고 했다.

이어 문성요 새만금개발청장을 향해 “전북에 잘 설명을 하시라”며 “정부가 정말 애써서 만들어 낸 유치 성과다. 사실상 전망이 가장 좋고 얼마나 큰 사업인데 그거를 (비교해서 적다고 하나)”이라고 했다.