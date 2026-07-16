[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회 우희종 회장이 ‘2026 한국의 영향력 있는 CEO’ 리더십경영 분야에 최종 선정됐다.

‘한국의 영향력 있는 CEO’는 독창적인 경영 철학과 탁월한 리더십을 바탕으로 국가 경제 발전과 기관의 성장을 이끈 최고경영자를 선정하는 시상식이다. 우희종 회장은 취임 이후 공공성과 전문성의 조화를 강조하며 기관의 체질 개선을 성공적으로 이끌어낸 공로를 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다.

우 회장은 ‘국민과 함께하는 말 문화 레저공기업’이라는 새로운 경영 슬로건 아래, 사행성 이미지 탈피와 사회적 책임 강화를 최우선 과제로 추진해 왔다. 특히 인공지능(AI) 기술을 접목한 ‘스마트 이용자 보호 시스템’ 구축과 모바일 전자마권 서비스 ‘더비온(DerbyON) 2.0’ 고도화를 통해 경마 이용환경을 혁신적으로 건전화하는 데 앞장섰다.

또한, 미래전략본부를 신설하는 등 조직개편을 단행하여 디지털 전환을 선도하고 말산업의 미래 성장 동력을 선제적으로 확보했다는 평가를 받는다. 수의학자 출신으로서의 전문성을 살려 ‘말에 대한 생명존중’ 가치를 경영원칙에 명문화하고, 재활승마 확대 등 경마 수익의 공공 환원 체계를 넓힌 점도 이번 심사에서 높은 점수를 받았다.

우희종 회장은 “이번 수상은 한국마사회 임직원 모두가 국민 신뢰 회복과 혁신을 위해 함께 발맞추어 노력한 결과”라며 소감을 밝히고, “앞으로도 철저한 건전화 정책으로 이용자를 보호하는 한편, 생명과 생태, 말문화를 책임지는 공공기관으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 강조했다.