기존 20년에서 50년 이상으로 수명 연장 반영구적 외관 품질·장기 운영 안정성 확보

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 기존보다 수명을 2배 이상 늘려 50년 동안 사용할 수 있는 장수명 ‘건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV)’ 모듈을 개발해 실제 건설현장에 적용한다고 16일 밝혔다.

해당 기술은 한국에너지기술평가원의 국책과제 일환으로 ㈜엡스코어와 공동 개발되었으며, 서울 ‘서초동 역세권 청년주택’ 현장에 도입됐다. BIPV는 건물 외벽에서 전력 생산과 외장재 역할을 동시에 수행해 도심지 고층 건물에 최적화된 시스템이다. 롯데건설은 기존 20년 안팎이던 모듈 수명을 50년까지 끌어올려, 입주민들의 유지관리 비용 절감과 운영 안정성을 동시에 확보했다.

아울러 롯데건설은 롯데에코월과 함께 지지 프레임 없이 브래킷만으로 시공이 가능한 ‘BIPV 특화 공법’을 개발해 특허 등록을 마쳤다. 이 공법은 공사 기간을 기존 대비 30% 이상 단축할 뿐만 아니라, 특정 모듈만 개별 분리·교체할 수 있어 고층 작업 시 안전성과 유지보수 편의성을 극대화했다.

롯데건설 관계자는 “제로에너지 건축물 의무화 기조에 맞춰, 입주민들이 혜택을 체감할 수 있는 친환경 기술 개발을 지속해 나갈 것”이라고 전했다.

한편 최근 롯데건설은 준공을 앞둔 주택사업장과 그룹 계열사 건축사업장의 공사대금채권을 활용해 AAA 신용등급으로 3000억원 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다.