[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시가 변화하는 중장기 도로 정책 수립에 착수했다고 16일 밝혔다.

시는 15일 전자회의실에서 최대호 안양시장과 관계 공무원, 교통·도시 분야 전문가 및 용역사 관계자 등 16명이 참석한 가운데 ‘도로건설·관리계획 수립 용역 착수보고회’를 열었다.

용역으로 수립하는 ‘안양시 도로건설·관리계획’은 2028년부터 2032년까지 5년간 시의 중장기 도로 건설 및 관리 방향을 담는 법정 계획이다. 시는 오는 2027년 9월까지 계획 수립을 마무리할 예정이다.

우선 만안구 내부 간선 도로 구축(박달동~병목안동~양화로~냉천로~성결대 구간) , 호계3동 광역 교통 개선(럭키아파트~금정역 간 관통 도로 개설) 등 주요 도로망과 관련한 지역 교통 현안 사업의 추진 가능성과 적정 노선을 중점 검토한다.

노선별 교통 수요와 경제성 및 재정 여건 등을 종합 분석해 투자 우선 순위를 정하고 재원 조달 계획도 수립한다.

평촌 신도시 정비 사업에 따른 선제적 교통 대책도 마련한다.

화성~과천 고속화 도로 등 안양 주변 광역 교통망과 도심을 잇는 연결 도로망 확충 방안도 모색한다. 이를 위해 만수로(박달동~안양동 연결 도로),박달우회로~비산동 연계 노선 등 광역 교통망 연계 노선안을 검토한다.

최대호 시장은 “안양시 도로 정책의 이정표가 될 중요한 계획”이라고 했다.