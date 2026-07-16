[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]안산도시공사(사장 직무대행 김철연)는 다음달 17일까지 안산 물썰매장 운영에 나선다고 16일 밝혔다.

오는 17일부터 운영에 돌입하는 물썰매장은 100m 길이 워터슬라이드와 50m 길이 어린이 워터슬라이드, 종합물놀이장, 유아용 에어슬라이드 등을 갖춘 가족형 물놀이시설이다. 이용고객 편의를 위해 매점과 무료 물품보관함(100개), 수유실, 샤워실 및 탈의실 등 편의시설도 함께 운영한다.

운영시간은 매일 오전 10시부터 오후 5시까지다.

안전한 이용환경 조성을 위해 동시 입장 인원을 최대 1000명으로 제한한다.

아울러 시민들의 무더위 해소를 위해 화랑오토캠핑장과 생존누리수영장에서 물놀이 시설을 확대 운영한다.

화랑오토캠핑장 물놀이장은 가로 8m, 세로 10m 크기의 유아풀 등을 갖추고 있으며 8월 23일까지 캠핑장 이용고객 누구나 매일 오후 2~6시에 이용할 수 있다.

생존누리수영장 물놀이장은 1.2m 깊이의 파도풀과 대형풀 등을 갖추고 있으며, 오는 18일부터 다음달 31일까지 월요일을 제외하고 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영에 나선다.