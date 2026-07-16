정기성 의원 “광주 첨단3지구 학습권 보장 대책 시급”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시의회 정기성 의원(더불어민주당, 장성2)은 지난 15일 전남광주통합특별시교육청 전남청사 업무보고에서 장성 진원면과 광산구 경계에 조성 중인 첨단3지구의 아파트 입주 시기가 앞당겨졌으나 학교 신설이 지연되는 문제를 우려했다.

전남광주통합특별시교육청에 요구한 자료에 따르면 첨단3지구에 총 7574세대가 들어설 예정이며 시행사의 입주 시기 변경으로 올해 10월에 3949세대가 입주할 계획이다. 그러나 입주 학생들을 수용할 신설 초등학교와 중학교의 개교 예정일은 내년 9월 1일로 계획되어 학생들의 교육 공백이 우려되는 상황이다.

정기성 의원은 “내년 1월이면 대규모 입주가 대부분 마무리되지만 첨단3지구 학교 설립 일정은 이를 따라가지 못하고 있다”며 “정확한 전입 학생 수요 파악과 함께 실효성 있는 대책 마련이 필요하다”고 주문했다.

전남광주통합특별시교육청 최현 행정과장은 “조기 개교가 무산될 경우 인근 진원초와 장성남중학교로의 분산 배치를 고려 중이나 해당 학교들이 소규모라 급식실 수용과 통학 문제 등 어려움이 많아 내년 3월 조기 개교를 목표로 총력을 다하겠다”고 답변했다.

정 의원은 “어떠한 상황에서도 아이들의 안전과 학습권이 보장되는 것이 최우선”이라며 “학교가 차질 없이 개교할 수 있도록 최대한 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.