은행·캐피탈·애자일소다 등 8개 기관 참여 대안정보 데이터 프로파일링 및 공유

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 포용금융 대전환을 위해 8개 기관과 대안신용평가 얼라이언스 ‘NH 크레딧 온(溫)’을 구성하고 다자간 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

참여 기관은 NH농협은행, NH농협캐피탈, 애자일소다(AI기술), 어니스트AI(AI기반 대안모형), 카카오페이(대안정보·플랫폼), 코리아크레딧뷰로(신용정보·평가), 크레파스솔루션(대안신용평가), 한국평가정보(개인사업자 신용정보·평가) 등이다.

이번 협약은 정부의 신용평가체계 개선 의지와 포용금융 정책 기조에 동참하고, 포용금융 가치를 구현하기 위해 추진됐다. 참여 기관들은 금융정보 부족자(Thin-Filer)·청년층·소상공인 등 금융 사각지대에 놓인 소외계층을 지원하기 위해 비금융 정보를 활용한 대안신용평가 활성화 방안을 논의하고, 포용금융 실천을 위한 비즈니스 모델을 검토하는 등 협력 체계를 구축해 나갈 계획이다.

대안신용평가는 과거 대출이나 신용카드 사용 등 전통적인 금융 거래 이력이 부족한 사람들의 신용도를 평가하기 위해, 통신비 납부, 쇼핑 및 결제 이력 등 비금융 데이터를 활용하여 신용점수를 산정하는 방식을 말한다.

주요 협력 범위는 ▷참여사별 대안정보(플랫폼 이용, 소비이력, 국세청 기반 정보 등) 데이터 프로파일링 및 공유 ▷AI 기술(LLM 등)을 활용한 비정형 데이터의 정량화 및 대안신용평가 공동 기획·모형 사전 검증(PoC) ▷포용금융에 적합한 고효율 대안정보 다각적 탐색 및 신용평가 리포트 작성 등 AX(AI전환) 가속화 ▷대안신용평가모형 활성화를 통한 금융 사다리 실현 및 민관 협력 기반의 지속 가능한 대안신용평가 생태계 조성 등이다.

특히, 농협은행은 자회사인 AI 기술 전문기업 애자일소다와 함께 생성형 AI 기술을 활용해 신용평가 결과 설명과 더불어 신용점수 개선을 위한 맞춤형 관리 방안까지 AI 기반 신용평가 리포트 작성 Agent 개발에 나선다.

농협은행 강태영 은행장은 “대안정보 경쟁력과 모델링 역량, 그리고 혁신적인 AI 기술의 시너지를 결합해, 공정하면서도 차별화된 대안신용평가 체계의 활성화 방안을 마련할 것”이라며 “금융이력이 부족하다는 이유로 소외받는 고객이 없도록 진정한 포용금융 실천과 전행 AX 가속화를 이뤄내겠다”고 밝혔다.

한편, 농협은행은 이번 업무협약 체결을 시작으로 2026년 12월까지 얼라이언스 운영을 통해 공동 과제를 수행할 예정이며, 금융당국의 포용금융 대전환을 위한 ‘신용평가체계 개선’ 가이드라인에 적극 발맞추며 실무적 논의를 지속적으로 이어갈 계획이다.