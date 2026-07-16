‘코웨이 멤버스 클럽’ 혜택 차량 이용·관리 분야로 확대 코웨이·코웨이라이프솔루션 고객에 렌터카·정비 할인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이가 롯데렌탈과 손잡고 멤버십 고객에게 신차 장기렌터카 캐시백과 차량 정비 할인 혜택을 제공한다.

코웨이는 지난 15일 서울 구로구 코웨이 본사 지타워에서 롯데렌탈과 고객 혜택 확대를 위한 서비스 제휴 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

협약식에는 문석환 코웨이 사업관리실장과 김명곤 코웨이라이프솔루션 대표이사, 조근행 롯데렌탈 마케팅부문장 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 코웨이 고객과 실버케어 전문 자회사 코웨이라이프솔루션 고객은 롯데렌탈의 신차 장기렌터카를 계약할 때 계약금액의 3.5%를 캐시백으로 받을 수 있다.

롯데렌탈의 차량 관리 플랫폼 ‘차방정’이 제공하는 멤버십 구독과 방문정비, 자동차 검사대행 서비스도 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

코웨이는 고객 전용 멤버십 서비스인 ‘코웨이 멤버스 클럽’을 통해 건강과 여행, 교육, 문화 분야의 21개 파트너사와 제휴 혜택을 제공하고 있다. 이번 협약으로 제휴 범위를 차량 이용과 관리 분야까지 넓혔다. 양사는 각사가 보유한 고객 기반과 서비스 역량을 활용해 제휴 혜택을 추가로 확대할 계획이다.

문석환 코웨이 사업관리실장은 “고객 생활과 밀접한 분야의 파트너사와 협력을 확대해 ‘코웨이 멤버스 클럽’만의 차별화된 서비스를 선보이고 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.