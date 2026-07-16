16일부터 30일까지 ‘K-HERITAGE 신세계’ 열어 전통 문화와 쇼핑·관광을 결협한 문화프로젝트

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 신세계 센텀시티가 제 48차 유네스코 세계유산위원회의 부산 개최를 기념해 16일부터 30일까지 부산에서 ‘K-HERITAGE 신세계’를 열고 한국 문화의 아름다움을 전 세계에 소개하는 문화 프로젝트를 선보인다.

센텀시티 관계자는 “이번 ‘K-HERITAGE 신세계’는 전통 문화와 쇼핑, 관광을 결합한 새로운 문화 프로젝트라는 점에서 의미가 크다”며 “유네스코 세계유산위원회 개최로 전 세계의 이목이 부산에 집중되는 시기에 ‘K-HERITAGE 신세계’를 통해 한국 문화를 전세계에 알릴 수 있는 기회를 가지게 됐다”고 설명했다.

신세계 센텀시티는 이번 행사기간중 한국 문화를 체험할 수 있는 복합 문화공간으로 대변신한다. 행사장 곳곳을 기와지붕과 한옥 처마, 전통 골목길을 모티브로 꾸며 한국의 정취를 느낄 수 있도록 연출했으며, 공예와 한복, K-굿즈 등 다양한 콘텐츠를 결합해 한국의 전통과 현대를 한자리에서 경험할 수 있는 공간으로 선보인다.

센텀시티 지하 2층 중앙광장에서 400여평 규모로 한국공예전 ‘환대’가 열린다. 전시는 물론 지역 공예 작가 작품을 구매할 수 있는 팝업스토어 ‘공예정원’도 함께 열리고, 주말에는 전문 도슨트 프로그램을 운영해 한국 공예를 더욱 깊이 있게 경험할 수 있도록 했다.

지역 상생의 의미를 담아 부산의 대표 전통시장인 부산진시장의 한복 전시도 함께 마련했다. 부산진시장은 113년 역사를 지닌 대한민국 한복 문화의 중심지로, 이번 행사에서 전통 의복의 역사와 제작 기법, 장인들의 이야기를 소개하고, 외국인 관광객을 위한 한복 대여 이벤트와 댕기를 활용한 키링 만들기, 즉석 포토 이벤트 등 다양한 체험 프로그램도 운영한다.

센텀시티 지하 1층에서는 110평 규모의 초대형 ‘신세계 K-굿즈샵’도 운영한다. 신세계는 인기 굿즈 브랜드 ‘미미달’과 협업하여 취객선비잔, 조선왕실 와인마개, 단청 키보드 등 한국 문화유산을 현대적으로 재해석한 상품 800여종을 선보인다.

이외에도 신세계 대표 캐릭터 IP인 푸빌라 한정판 굿즈와 국가유산청과 아웃도어 브랜드 내셔널지오그래픽이 협업한 패션 잡화 상품도 출시하는 등 외국인 관광객들이 한국 여행의 추억과 문화를 일상 속에서도 이어갈 수 있도록 했다.

올해 상반기 외국인 매출이 전년 동기 대비 230% 신장한 신세계 센텀시티는 세계유산위원회 행사장인 부산 벡스코와 인접해 있어 부산을 찾는 수만 명의 국내외 방문객들에게 한국 전통문화의 아름다움을 소개하는 대표 K-컬처 플랫폼으로 자리매김할 것으로 기대했다.