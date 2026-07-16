[헤럴드경제=장윤우 기자] 지난해 미국 뉴저지의 한 주택 지붕을 뚫고 침실에 떨어진 운석에서 외계 화학 물질이 발견됐다.

15일(현지시간) 미국 세티(SETI) 연구소에 따르면 이 운석은 2024년 7월 16일 낮 시속 3만2000마일(약 5만㎞)로 대기권을 찢고 들어와 자유의 여신상 곁을 스쳐 떨어졌다.

운석은 뉴욕과 뉴저지, 코네티컷, 로드아일랜드, 펜실베이니아에서 60명이 목격했다. 스태튼아일랜드와 뉴저지 상공에서 자갈처럼 쏟아지며 부서졌다. 곧이어 0.9㎏짜리 조각 하나가 힐즈버러의 한 주택의 천장을 부수고 땅에 박혔다.

운석이 분해되는 과정에서 흔히 ‘소닉 붐’이라고 부르는 음속 폭발음도 발생했다.

집주인은 “집에 있다가 큰 소리를 들었고 안방 천장에 구멍이 뚫린 것을 발견했다”며 “강한 유황 냄새가 났고 침대와 카펫, 주변을 뒤덮은 검은 파편과 먼지를 봤다”고 말했다.

이 운석은 떨어진 지역 이름을 따 ‘힐즈버러(Hillsborough)’로 명명됐다.

같은 날 국제 학술지 사이언스 어드밴시스(Science Advances)에는 이 운석이 생명의 기원을 들여다보는 통로가 될 수 있다는 논문이 공개됐다. 원시 소행성 표면 가까이 보존된 조각에서 염분이 높은 유체가 발견됐기 때문이다. 염분이 높은 이 유체는 지구 생명을 만드는 데 필요한 분자를 형성할 수 있다.

연구를 이끈 피터 예니스켄스 세티 연구소·미국항공우주국(NASA) 에임스연구센터 유성 천문학자는 “이 종류의 원시 행성 세계에서 지금까지 알려지지 않았던 과정”며 “집주인의 빠른 대응 덕분에 우리가 아는 CM1/2 운석 중 가장 원형에 가까운 상태로 남았다”고 덧붙였다.

당시 집주인은 운석을 발견하자 곧바로 일회용 장갑을 끼고 파편을 알루미늄 포일로 감싼 뒤 유리병에 담아 보존한 것으로 알려졌다.

운석 조각 일부는 뉴욕 미국자연사박물관에 보관될 예정이다.

한편, 최근 미국에서는 유성이 자주 목격되고 있다. 지난 3월 17일 오하이오에서 운석이 발견된 것을 시작으로 같은 달 21일에는 메사추세츠주에 운석이 떨어졌다.