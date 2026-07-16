항공기 납치 상황 가정 실전 훈련 승무원·경찰특공대원 총 40여 명 참여

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공은 경찰특공대와 함께 항공기 테러 대응 역량 강화를 위한 합동훈련을 실시했다고 16일 밝혔다.

훈련은 지난 15일 인천국제공항에 주기된 이스타항공 항공기에서 진행됐다. 이스타항공 운항·객실승무원과 경찰특공대원 등 40여명이 참여해 항공기 납치 상황을 가정한 대테러 훈련을 실시했다.

실제 항공기와 경찰특공대 전술 장비를 활용해 현장감을 높였으며, 훈련에 앞서 참가자들은 조종석과 출입문, 비상구 등 항공기 내부 구조와 항공보안법을 숙지했다.

이후 항공기 내부 진입과 테러범 제압, 폭발물 제거, 화재 진압 등 단계별 대응 절차를 수행했으며 부상자 응급처치와 상황 종료 후 후속 조치까지 점검했다.

이스타항공은 이번 훈련 결과를 바탕으로 대테러 매뉴얼을 보완하고 비상 대응체계를 지속 강화할 계획이다.

이스타항공 관계자는 “항공 안전은 철저한 사전 대비와 반복적인 훈련에서 시작된다”며 “실제 비정상 상황에서도 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 다양한 상황을 가정한 모의훈련을 지속 실시하겠다”고 말했다.

한편, 이스타항공은 최근 지상 업무 전 과정을 통합 관리하는 ‘지상 운영 통합 플랫폼’을 구축하는 등 항공기 정시성과 안전 운항 강화를 위해 적극 나서고 있다.