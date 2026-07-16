러닝 참가자들의 나무 기부하는 사회공헌 캠페인 9월 12일 여의도공원서 개최 7월 23일 현대Shop 사이트서 참가자 6500명 모집

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 지속가능한 미래를 향한 달리기 캠페인 ‘포레스트런 2026’ 참가자를 모집한다고 16일 밝혔다.

현대차는 미세먼지에 대한 경각심을 높이고 깨끗한 하늘을 만들자는 취지 아래, 2016년부터 참가자들의 나무 기부를 통해 숲 조성에 동참하는 친환경 사회공헌 캠페인을 진행해 왔다.

기존 ‘롱기스트런’ 이라는 이름으로 운영되던 이 캠페인은 10회차를 맞은 지난해부터 나무 식재의 의미를 더욱 강조하고자 ‘포레스트런’으로 명칭을 변경했다.

현재까지 이 캠페인에는 누적 참가자 약 25만 명이 함께했으며, 총 747만㎞를 달리고 3만850그루의 나무를 식재했다.

올해 진행되는 ‘포레스트런 2026’은 오는 9월 12일여의도공원 문화의 마당에서 출발해 서강대교를 지나 반환점을 돌아오는 총 10㎞의 코스로 운영된다.

현대차는 11주년을 맞는 이번 ‘포레스트런 2026’에서 세계 최대 규모의 인도적 지원 기관인 ‘유엔세계식량계획(WFP)’을 공식 기부처로 선정하고, ‘하프문 프로젝트’에 동참한다.

유엔세계식량계획(WFP)과 함께하는 ‘하프문 프로젝트’는 토양 복원과 식수 보호, 농업 지원을 통해 사막화로 황폐해진 서아프리카 사헬 지역의 장기적인 생태계 복원에 이바지하는 프로젝트다.

현대차는 올해 참가자 1인당 기부 규모를 대폭 확대해, 총 6500명의 참가자와 함께 사헬 지역에 위치한 니제르에 약 10만 그루의 나무를 식재할 계획이다.

‘포레스트런 2026’ 참가를 원하는 고객은 오는 23일(목)부터 현대Shop에서 기부 참가권을 구매할 수 있다.

현대차 관계자는 “포레스트런은 고객과 함께 달리며 나무를 심고, 미세먼지 없는 깨끗한 세상을 만들기 위한 러닝 캠페인”이라며 “올해는 나무 식재 규모를 확대하고 WFP와 협업하는 만큼, 더 많은 참가자들이 지속가능한 미래를 위한 의미 있는 여정에 함께하길 바란다”고 말했다.

현대차는 글로벌 CSV 이니셔티브 ‘현대 컨티뉴’ 아래, 탄소를 흡수하고 생물 다양성을 보전하기 위해 2016년부터 전 세계 곳곳에 친환경 숲을 조성하는 ‘아이오닉 포레스트’ 프로젝트를 추진하고 있다.

국내뿐만 아니라 브라질, 인도, 미국, 멕시코, 캐나다 등에서도 글로벌 아이오닉 포레스트 프로젝트를 통해 2023년까지 약 50만 그루의 나무를 식재했으며, 지난해 ‘포레스트런 2025’의 기부에 따라 환경보호 특화 수종인 백합나무 묘목 5천 그루를 산불 피해지 복원을 위해 아이오닉 포레스트 울진에 옮겨심기도 했다.

한편, 현대차는 앞서 지난 5월 서울 동대문구 국립산림과학원에서 산림청, 나무 심기 전문 소셜벤처 트리플래닛과 ‘산림피해 복구 지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.