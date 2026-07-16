지난해 7월 LCC 최초 밴쿠버 취항 누적 탑승객 8만2000명 돌파…2030 절반

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공은 지난 12일 저비용항공사(LCC) 최초 북미 정기편인 인천-밴쿠버 노선의 취항 1주년을 맞았다고 16일 밝혔다.

티웨이항공은 지난해 7월 12일 국내 LCC 최초로 캐나다 밴쿠버 정기편 직항 노선에 취항한 이후, 현재 주 3~4회(화·목·토·일요일) 일정으로 운항하고 있다.

인천-밴쿠버 노선은 취항 이후 1년간 총 408회 운항하며, 누적 탑승객은 약 8만2000명을 기록했다. 노선 탑승률도 올해 2~3월 약 85%를 기록하는 등 취항 이후 안정적인 수요를 이어가고 있다.

여객 수요와 함께 벨리카고(Belly Cargo)를 활용한 화물 운송도 안정적으로 운영되고 있다. 인천발은 전자상거래 화물, 밴쿠버발은 신선화물 및 과일 등이 주요 운송 품목이다.

취항 이후 누적 이용객을 분석한 결과, 연령대별로는 20대가 27%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 30대(21%)가 뒤를 이었다. 이는 밴쿠버가 여행뿐만 아니라 유학, 어학연수, 워킹홀리데이 등 다양한 목적의 방문 수요가 꾸준한 지역이라는 특성이 반영된 것으로 분석된다.

국적별로는 대한민국 국적 이용객이 약 50%로 가장 많았으며, 캐나다 국적이 23%를 차지했다. 또한 한국과 캐나다 외에는 중국, 일본, 마국 국적 승객이 뒤를 이었다.

특히 인천발 기준 이용객의 약 20%는 환승객으로 나타났다. 일본과 중국 등 동북아 지역에서 캐나다로 향하는 환승 수요가 꾸준히 이어졌다.

티웨이항공 관계자는 “인천-밴쿠버 노선은 티웨이항공의 첫 북미 진출 노선으로, 취항 이후 다양한 연령과 국적의 고객들이 이용하며 자리잡고 있다”며 “앞으로도 고객 편의를 높이는 서비스를 바탕으로 한국과 캐나다를 잇는 교류 확대에도 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 최근 티웨이항공은 앞서 지난 4월 진행한 ‘2026 안전캠페인’ ESG(환경·사회·지배구조) 자원순환 사내 바자회 수익금을 세이브더칠드런 ‘장애아동놀이지원사업’에 기부하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.