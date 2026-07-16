17일부터 한 달간 야간 라운지 오후 8시부터 성인 전용 운영 입장객 대상 무제한 주류 제공

[헤럴드경제=김명상 기자] 인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 실내 워터파크 스플래시 베이의 야외 및 야간 공간을 개장하고 성인 고객 중심의 맞춤형 콘텐츠를 선보인다.

인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 오는 17일부터 8월 17일까지 한 달간 실내 워터파크 스플래시 베이를 야간 성인 전용 공간인 ‘나이트 라운지’로 전환해 운영한다고 밝혔다. 오후 8시부터 11시까지 운영하는 나이트 라운지는 그루비한 음악과 형형색색의 네온 불빛으로 채워지는 공간이다.

나이트 라운지는 별도의 야간 입장권을 구매한 후 이용할 수 있으며, 하이볼, 진토닉, 생맥주 등 다양한 주류를 무제한으로 제공한다. 입장객에게는 야광 팔찌와 야광 타투 스티커를 증정하며, 주말에는 라이브 퍼포먼스 공연을 함께 진행한다.

이와 함께 스플래시 베이 1층 중앙 공간과 2층 ‘스플래시 플레이 라운지’에는 비어퐁, 테이블 사커 등을 즐길 수 있는 게임 존과 방문객 교류 공간을 마련했다.

인스파이어는 나이트 라운지 오픈을 기념해 호텔 1박과 나이트 라운지 야간 입장권 2매, 풀 타월 2인 이용권을 묶은 ‘이브닝 스플래시 패키지’를 함께 출시했다. 자세한 내용은 인스파이어 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이에 앞서 인스파이어는 지난 7월 10일 스플래시 베이의 첫 야외 공간인 ‘선사이드 라운지’를 개장해 운영 중이다. 오는 8월 31일까지 운영하는 이 라운지는 오전 11시부터 오후 7시까지 이용할 수 있으며, 성인에 한해 1인용 선베드 또는 2인용 데이베드 이용권을 구매해 입장할 수 있다. 이용권에는 무제한 주류 및 음료, 태닝 오일, 태닝 타투 스티커가 포함된다.

인스파이어 관계자는 “이번 여름, 낮부터 밤까지 즐길 거리가 가득한 스플래시 베이에서의 특별한 물놀이를 제안한다”며 “낮에는 느긋하고 여유로운 일광욕을, 밤에는 화려하고 감각적인 풀 파티를 즐기며 풍성한 여름 휴가를 보내시길 바란다”고 전했다.

한편, 스플래시 베이는 거대한 유리 돔 천장 아래 조성된 실내 워터파크다. ‘아쿠아 레이서’, ‘스플래시 트위스터’, ‘키즈 트위스터’, ‘레이지 리버’ 유수풀 등 다양한 워터 어트랙션을 갖추고 있으며, 입장권이 포함된 호텔 패키지 또는 사전 예매한 개별 입장권으로 이용할 수 있다.