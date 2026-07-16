2026 롯데렌터카 WG투어 5차 스크린 여제들 각축

[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존(대표 박강수)이 오는 19일 대전 골프존조이마루 챔피언스홀 경기장에서 하반기 스크린 여제들의 각축전이 예고되는 ‘2026 롯데렌터카 WGTOUR’ 5차 결선(총상금 8000만원·우승상금 1700만원)을 개최한다고 16일 밝혔다.

경기는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행한다. 대회 코스는 골프존 인기 코스 중 하나인 파인스톤CC로, 잠재된 도전정신을 일깨우는 환상적인 코스 레이아웃이 특징이다. 예선 통과 선수, 신인 상위 및 추천선수까지 총 80명의 선수가 나서며, 1라운드 종료 후 백카운트 방식 컷오프를 통해 상위 60명이 최종라운드 승부에 참여한다.

이번 대회는 26시즌 앞선 네 차례의 WG투어에서 모두 다른 우승자가 나온 만큼 우승컵의 주인공이 누가될지가 관전포인트다. WG투어를 대표하는 박단유, 홍현지, 한지민, 심지연과 올 시즌 3차 메이저 대회 우승자 이진경, 지난 4차대회에서 생애 첫 우승으로 눈도장을 찍은 박성아가 출사표를 던졌다. 또 추천 선수로 JLPGA 아리무라 치에가 참여해 갤러리들에게 더욱 특별한 경기를 보여줄 예정이다.

WGTOUR 경기는 골프존조이마루를 방문해 누구나 무료로 관람할 수 있는 대회로, 현장에는 갤러리들을 위한 사전등록 이벤트, WGTOUR 포토존을 마련하고 간식을 제공하는 등 다양한 즐길거리를 만나볼 수 있다.