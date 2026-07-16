직원 휴식·소통 공간으로 조성…전자도서 확대 맞춰 북카페형 라운지 운영 세종 지역서점과 협약 맺고 ‘한 칸의 서점’ 운영…지역 작가 북콘서트도 정례화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 기획예산처가 직원들의 독서와 소통을 위한 북카페형 도서관 ‘서담재’를 개관하고 지역서점과의 협업을 통해 지역 문화생태계와 상생하는 새로운 공공기관 도서관 모델을 선보였다.

기획예산처는 16일 정부세종청사 5동에 새롭게 조성한 도서관 ‘서담재’에서 박홍근 기획예산처 장관과 세종시 지역서점 대표, 지역 작가, 직원 등이 참석한 가운데 개관 행사를 개최했다고 밝혔다.

‘서담재(書談齋)’는 직원 공모를 통해 선정된 이름으로 ‘책과 이야기가 머무는 공간’이라는 의미를 담고 있다. 단순히 도서를 보관·대출하는 기존 도서관에서 벗어나 직원들이 책을 통해 소통하고 휴식하는 열린 복합문화공간으로 운영된다. 기획처는 전자도서 서비스 확대에 맞춰 서가 공간을 줄이고 북카페형 라운지를 조성했다.

이번 개관식에서는 세종시 지역서점인 ‘꾸메문고 두번째 이야기’와 ‘책방에잍’이 업무협약을 맺었다. 기획예산처는 지역 소상공인과 상생하고 지역서점의 차별화된 도서 큐레이션을 도서관 운영에 접목하기 위해 협업을 추진했다고 설명했다.

협약에 따라 도서관에는 ‘한 칸의 서점’ 코너가 마련된다. 지역서점이 매월 새로운 주제와 추천도서를 큐레이션하고 서평과 추천 코멘트를 제공한다. 직원들이 신청한 희망도서도 지역서점을 통해 구매하는 방식으로 지역 상권과의 연계를 강화할 계획이다.

개관 행사에 이어 열린 북콘서트에서는 세종 출신 김이설 소설가가 ‘삶을 돌아보는 소설 읽기’를 주제로 강연을 진행했다. 기획예산처는 앞으로도 지역 작가와의 만남과 소규모 문화행사를 지속적으로 개최해 지역문화와 함께 성장하는 공간으로 운영할 방침이다.

박홍근 장관은 “지역서점은 문화 생태계의 뿌리이자 주민들의 생활문화 거점”이라며 “서담재가 지역의 작은 서점들이 지켜온 문화적 다양성을 품고 책을 매개로 사람과 지역을 잇는 열린 복합문화공간으로 자리매김하기를 기대한다”고 말했다. 이어 “직원들의 쉼과 성장의 공간으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.