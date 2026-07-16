여수광양항만공사, 창업기업 손잡고 항만 안전·환경·관광 3개 분야 현장실증

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 여수광양항만공사(사장 최관호)는 창업진흥원이 주관한 2026년 초격차 스타트업 프로젝트 ‘이노웨이브 사업’의 수요기관으로 참여해 3개 컨소시엄이 최종 선정됐다고 밝혔다.

이노웨이브는 딥테크 스타트업과 대기업·공공기관 등 수요기업 간 공동 기술실증(PoC)을 지원하는 개방형 혁신 프로그램으로 컨소시엄에 최종 선정된 스타트업에는 협업자금 각 1억 원이 지급된다.

광양항만공사는 지난 5월부터 여수광양항 현장에 적용 가능한 안전·환경·관광 분야 협업 과제를 발굴하고, 적합한 스타트업을 발굴해 현장 답사를 추진하는 등 컨소시엄 최종 선정평가에 참여했다.

최종 선정된 우수 컨소시엄은 분야별로 각기 다른 혁신 기술을 항만 현장에 접목하는데 낙포부두 안벽 계류 구간에 70t급 로프 해제 시스템을 설치해 밧줄 하중을 실시간으로 모니터링하고, AI로 사고를 예측해 원격으로 해제하는 시스템을 실증한다.

또 광양항 컨테이너부두에서 항만 장비에 탄소 측정장치를 부착해 국제표준(ISO 14083) 기반 탄소 배출량을 실측할 계획이다.

관광 부문은 여수세계박람회장 임대 공간을 활용한 지역 특화 관광 콘텐츠 체험을 운영하며 타 지역 관광객 유치 관광 콘텐츠를 증명하게 된다.

공사는 연말까지 3개 스타트업과 함께 현장 실증을 본격 추진하고, 매월 정기 협의체를 통해 성과를 점검할 계획이다. 실증성과는 12월에 열리는 이노웨이브 리그 발표 평가에서 공개될 예정이다.