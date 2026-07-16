6월 1일 ‘매니페스팅 마릴린’ 개막 전시 넘어 문화 플랫폼으로 진화 관람객, 현지 전문매체, SNS 호평 이어져 개막 첫 달 SNS 콘텐츠 1500만회 이상 노출

[헤럴드경제=서재근 기자] 제네시스가 미국 대중문화의 상징으로 평가받는 마릴린 먼로 탄생 100주년을 맞아 기획·운영하는 ‘매니페스팅 마릴린’ 특별전이 글로벌 문화예술의 중심지 뉴욕에서 뜨겁게 주목받고 있다.

할리우드 배우이자 패션 아이콘 클로에 세비니, 모델 겸 배우 카밀 코스텍 등 뉴욕 문화예술·패션계 인사들의 발길이 이어지는 등 현지에서 높은 관심과 화제성을 이어가면서 제네시스는 지난 6월 1일부터 당초 2개월간 브랜드 복합 문화 공간인 제네시스 하우스 뉴욕에서 진행한 전시를 오는 9월까지 연장 운영하기로 했다고 16일 밝혔다.

현지 문화, 마케팅 전문 매체들은 제네시스가 이번 전시를 통해 마릴린 먼로의 삶을 도전과 혁신, 자기 실현의 서사로 재해석하고 이를 브랜드 가치와 자연스럽게 연결해 차별화된 브랜드 경험을 구현했다는 점에 주목했다.

미국 마케팅·광고 전문 매체 미디어포스트는 “자동차 브랜드가 유명 배우를 주제로 한 전시를 개최하는 것이 이례적으로 보일 수 있으나, 제네시스가 스타일에 중점을 둔 브랜드라는 점에서 의미 있는 행보”라고 호평했다.

디자인러시는 “마릴린이 자신의 이미지를 스스로 설계한 인물임을 보여주는 6개의 공간 구성을 통해 관람객들이 정교하게 설계된 논리를 따라가듯 공간을 경험하도록 이끌었다”며 “지금 가장 스마트한 럭셔리 브랜딩은 제품 자체를 전면에 내세우지 않는다. 제네시스는 이번 전시를 통해 이를 성공적으로 구현했다”고 평가했다.

아울러 관람객들은 “마릴린 먼로라는 상징적인 인물을 더욱 깊이 이해하게 해준 뜻깊은 경험이었다”, “제네시스 하우스 뉴욕은 세련되고 트렌디한 공간”, “품격 있고 세심한 응대를 받아 인상적이었다”, “큐레이터들의 전문적이고 친절한 설명이 전시에 대한 몰입도를 높였다” 등의 소감을 남기며 전시의 스토리텔링과 큐레이션에 높은 만족감을 나타냈다.

제네시스 하우스 뉴욕 관계자는 “관람객들은 마릴린 먼로와 관련한 상징적인 신문기사 및 이미지를 재해석한 ‘더 헤드라인 룸’과 지적인 혁신가로서의 면모를 다룬 ‘마릴린의 사무실’에 가장 큰 관심을 보였다”며 “특히 관람객이 자신의 다음 행보에 대해 스스로 생각해보는 ‘뉴 비기닝즈 홀’에서는 1만여명 이상의 방문객이 이 공간의 인터랙티브 스크린에 직접 다양한 메시지를 남기며 적극적으로 참여했다”고 설명했다.

SNS 콘텐츠 댓글, 온라인 커뮤니티 등에서도 높은 관심을 모았다. 제네시스 하우스 뉴욕에 따르면 전시 관련 콘텐츠는 개막 첫 달인 지난 6월 동안 SNS 콘텐츠 기준 1500만회 이상의 노출을 기록했다.

이번 특별전은 마릴린 먼로 재단을 소유한 어센틱 브랜즈 그룹과 협력해 기획됐다. 어센틱 브랜즈 그룹의 데이나 카펜터 부사장은 “마릴린 먼로가 삶에서 보여준 가치와 맞닿아 있는, 진정성이 있는 브랜드와 파트너십을 진행하고자 했다”며 “매니페스팅 마릴린은 마릴린 먼로의 창의성, 예술성, 스토리텔링과 지성을 새롭고 창의적인 방식으로 구현해낸 의미 있는 협업이었다”고 소감을 밝혔다.

제네시스는 특별전 기간 제네시스 하우스 뉴욕 내 라이브러리에서는 독서 애호가로 알려진 마릴린 먼로의 개인 소장 도서 등으로 구성된 큐레이션 전시도 진행된다.

제네시스 관계자는 “제네시스 하우스는 앞으로도 다양한 분야의 문화 예술 콘텐츠를 기반으로 글로벌 고객들에게 영감과 새로운 시각을 선보이는 브랜드 경험을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 제네시스 하우스 뉴욕은 뉴욕 맨해튼의 문화예술 중심지 ‘미트패킹 디스트릭트’에 위치한 제네시스 브랜드 최초의 복합 문화 공간이다. 차량 전시와 더불어 전시와 공연, 미식 등 다양한 문화 콘텐츠를 선보이며 대담하고 혁신적인 제네시스의 브랜드 정신을 새로운 방식으로 전달하고 있다.

특히 개관 이후 미디어아트, 설치미술 등 다양한 장르의 문화 콘텐츠를 지속해서 선보이며, 뉴욕을 대표하는 복합문화공간으로 입지를 넓혀가고 있다.