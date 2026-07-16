사업시행자 지정·실시협약안 의결…돔야구장·컨벤션·호텔 등 복합개발 청주 명암유원지도 민간투자 대상시설 지정…관광·문화거점 조성 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 서울 잠실종합운동장 일대를 스포츠·문화·전시가 결합된 복합공간으로 재개발하는 2조7000억원 규모의 민간투자사업이 정부 심의를 통과했다. 청주 명암유원지를 복합 관광·문화시설로 개발하는 사업도 민간투자 대상시설로 인정받으면서 본격 추진될 전망이다.

기획예산처는 16일 열린 ‘2026년 제4회 민간투자사업심의위원회(민투심)’에서 총사업비 2조7000억원 규모의 민간투자사업 2건을 심의·의결했다고 밝혔다. 이번에 의결된 안건은 ▷서울 잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업 ▷청주시 명암유원지 공모형 민간투자사업이다.

가장 규모가 큰 잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업은 총사업비 2조6955억원(2016년 불변가격 기준)을 투입해 잠실종합운동장 일대 약 35만8000㎡ 부지에 돔야구장과 전시·컨벤션 시설, 숙박·상업·업무시설 등을 조성하는 프로젝트다. 사업비는 전액 민간이 부담하며, 운영 과정에서 발생하는 환수금과 초과이익 일부는 서울시 기금으로 적립돼 균형발전 재원으로 활용된다.

정부는 노후화된 잠실 스포츠시설을 스포츠·문화 복합단지로 탈바꿈시켜 전시·컨벤션 산업 활성화와 서비스산업 경쟁력 강화, 국가 브랜드 제고, 고용 창출 등 상당한 경제적 파급효과를 기대하고 있다. 사업은 BTO(Build-Transfer-Operate) 방식으로 추진되며 건설기간은 62개월, 운영기간은 40년이다.

함께 의결된 청주시 명암유원지 사업은 민간투자기본계획에 명시되지 않았던 유원지 내 복합 관광·문화시설을 민간투자 대상시설로 인정한 것이 핵심이다. 청주시는 명암저수지 일원 6만4000㎡ 부지에 대관람차와 공연장, 전시관, 음악분수, 로봇체험관 등을 민간투자 방식으로 조성할 계획이다. 총사업비는 약 170억원으로 추정되며, 건설기간은 24개월, 운영기간은 20년이다.

기획예산처는 민간투자사업의 속도를 높이기 위해 적격성 조사를 법정 기한 내 완료하고, 필요시 민투심을 수시 개최하는 등 절차를 단축할 방침이다. 또 특별인프라펀드를 통한 출자·대출 지원과 보증 확대 등 자금조달 지원도 지속 강화해 사업 추진 과정의 병목을 최소화한다는 계획이다.