[헤럴드경제=조용직 기자] 타이틀리스트가 플라이트 라인(Flight Lines) 기술을 적용한 새로운 보키 디자인 SM11 블랙 베이퍼 웨지를 이달 23일 출시한다고 16일 밝혔다.

이번 신제품은 보키 디자인 SM11 웨지의 검증된 퍼포먼스는 그대로 유지하면서, 티타늄 카바이드 베이퍼 마감이 적용된 프리미엄 블랙 외관에 새로운 플라이트 라인 기술을 더한 것이 특징이다. 깊고 강렬한 블랙 컬러와 향상된 내구성을 동시에 구현했다.

PVD(물리적 증착) 처리 방식으로 마감의 내구성을 높였으며, FPP 코팅을 더해 오염과 지문이 쉽게 남지 않도록 했다. 또한 보키 디자인 배지와 BV Wings 로고, 바운스 넘버에는 골드 컬러를 적용하고, 다이나믹 골드 오닉스(Dynamic Gold Onyx) 샤프트와 골프 프라이드 보키 Z 코드(Golf Pride Vokey Z Cord) 골드 그립을 장착해 블랙 베이퍼만의 프리미엄한 완성도를 높였다.

새롭게 적용된 플라이트 라인은 호젤에 새겨진 3개의 정밀 가이드 라인을 통해 샷마다 달라지는 웨지 셋업을 보다 쉽고 직관적으로 만들어주는 새로운 기술이다.

플라이트 라인은 타이틀리스트 브랜드 앰버서더이자 세계적인 숏게임 코치인 파커 맥라클린과 함께 개발됐다.

이번 한정판 SM11 블랙 베이퍼 웨지는 56.08 M, 56.10 S, 56.12 D, 56.14 F, 58.08 M, 58.10 S, 58.12 D, 60.08 M, 60.10 S, 60.12 D 스탁 옵션으로 제공된다.