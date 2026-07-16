- KAIST 박해원 교수팀, 로봇 보행기술 구현

- 재난·산악·국방 등 극한 환경 활용 기대

KAIST 하운드가 숲속 장애물을 훌쩍 뛰어넘고 있다.[KAIST 제공]
KAIST 하운드가 숲속 장애물을 훌쩍 뛰어넘고 있다.[KAIST 제공]

[헤럴드경제=구본혁 기자] “험한 숲속에서도 야생 동물처럼 거침없이 빠른 속도로 질주하는 로봇개가 등장했다.”

KAIST는 기계공학과 박해원 교수 연구팀이 하나의 제어기로 걷기와 달리기, 점프 등 다양한 보행 기술을 실시간으로 선택·전환, 실제 야외 환경에서도 빠르고 안정적으로 이동할 수 있는 사족 보행 로봇 핵심 제어기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

기존 사족 보행 로봇은 평지를 빠르게 달리거나 단순한 장애물을 넘는 데는 우수했지만, 복합적인 장애물이 섞인 실제 환경에서는 속도와 안정성을 동시에 확보하기 어려웠다. 또한 걷기와 달리기, 점프 등 각각의 보행 기술을 개별적으로 제어해야 해 환경 변화에 따라 자연스럽게 전환하는 데에도 제약이 있었다.

연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 APT-RL(행동 사전학습 기반 트랜스포머 강화학습)이라는 새로운 학습 기반 제어기술을 개발했다.

APT-RL은 로봇이 걷기와 달리기, 점프 등 다양한 보행 기술을 미리 익힌 뒤, 실제 환경에서는 상황에 맞게 이를 자유롭게 조합하고 전환하도록 설계한 제어기술이다.

연구팀은 실제 사람이나 동물의 움직임을 일일이 촬영하지 않고도, 컴퓨터 시뮬레이션만으로 다양한 보행 기술을 담은 총 15.5시간 분량의 학습 데이터를 단 8분 만에 생성했다.

이어 강화학습을 적용해 계단과 단차, 틈, 디딤돌 등 복잡한 3차원 지형에서도 상황에 맞는 보행 기술을 스스로 선택하고 전환할 수 있도록 했다. 또 깊이 카메라와 라이다를 결합해 로봇이 주변 환경과 목표 속도를 실시간으로 인식하고 가장 적합한 보행 전략을 선택하도록 구현했다.

박재현(왼쪽부터) KAIST 박사과정생, 박해원 KAIST 교수, 홍승우 고려대학교 교수, 강준길 국방과학연구소 연구원.[KAIST 제공]
박재현(왼쪽부터) KAIST 박사과정생, 박해원 KAIST 교수, 홍승우 고려대학교 교수, 강준길 국방과학연구소 연구원.[KAIST 제공]

연구팀은 개발한 제어기술을 자체 개발한 사족 보행 로봇 ‘KAIST 하운드’에 탑재해 성능을 검증했다.

하운드는 계단과 잔디, 경사로가 포함된 도시형 지형은 물론 쓰러진 나무와 노출된 뿌리, 낙엽길 등 비정형 자연 지형에서도 상황에 맞춰 보행 기술을 실시간으로 전환하며 안정적으로 이동했다. 특히 장애물이 포함된 험지에서 순간 최고 초속 6미터(약 시속 22km)를 기록해 실제 야외 환경에서도 빠른 이동성과 안정성을 동시에 확보할 수 있음을 입증했다.

하운드는 지형과 목표 속도에 따라 트롯(trot, 대각선 다리를 번갈아 사용하는 보행)과 바운드(bound, 앞·뒷다리를 각각 함께 사용하는 도약형 보행)를 스스로 선택·전환했으며, 걷기와 달리기, 점프, 단차 극복 등 다양한 운동 기술을 하나의 제어기 안에서 통합적으로 수행할 수 있음을 확인했다.

박해원 교수는 “향후 재난 현장, 국방 임무, 산업시설 점검 등 험지 환경에서 피지컬 AI 기반 보행 로봇의 활용 가능성을 넓히는 기반 기술이 될 것으로 기대한다”며 “실제 임무에 적용하기 위해서는 더 긴 거리를 자율적으로 이동할 수 있는 기술이 필요하다”고 말했다.

이번 연구는 로봇 분야 국제학술지 ‘사이언스 로보틱스(Science Robotics)’ 7월호 표지 논문으로 선정됐다.


nbgkoo@heraldcorp.com