[헤럴드경제=정대한 기자] 남양유업이 220억원 규모의 자기주식을 소각하며 주주환원 활동을 이어갔다.

남양유업은 지난 14일 이사회를 열고 보통주 32만6553주와 우선주 10만8851주의 자기주식을 소각하기로 결정했다고 밝혔다. 소각은 지난 3월 체결한 자기주식 취득 신탁계약을 통해 취득한 자기주식이 대상이다.

소각하는 자기주식은 약 220억원 규모다. 상법에 따른 배당가능이익 범위 내에서 기취득 자기주식을 소각하는 이익소각 방식으로 진행된다. 자본금 감소 없이 발행주식 수만 감소하는 것이다. 이에 따라 주당 가치 제고와 주주가치 향상 효과가 기대된다고 남양유업 측은 강조했다.

소각이 완료되면 보통주 발행주식 수는 600만주에서 567만3447주로, 우선주는 200만주에서 189만1149주로 각각 감소한다.

남양유업은 올해 배당과 자기주식 취득, 자기주식 소각으로 이어지는 주주환원 활동을 추진하고 있다. 앞서 남양유업은 지난 3월 배당 확대와 200억원 규모의 자기주식 취득을 결정하면서 자기주식을 원칙적으로 소각하겠다고 밝힌 바 있다. 이번 소각도 당시 발표한 주주환원 활동을 이행하는 차원에서 이뤄졌다고 회사 측은 강조했다.

남양유업 관계자는 “이번 자기주식 소각은 주주가치 제고를 위한 자본관리 활동의 일환”이라며 “앞으로도 안정적인 경영 성과와 재무 건전성을 기반으로 기업가치와 주주가치를 높일 수 있는 다양한 주주환원 활동을 지속하겠다”고 말했다.