[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘코요태’ 멤버 신지가 인바디 결과에 충격을 받아 운동을 결심했다.

15일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 ‘인바디 결과 보고 충격받은 신지’라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에서는 건강을 위해 운동에 나선 신지의 모습이 그려졌다.

이날 신지는 “오늘은 남편의 숙원사업이었고 나에게도 매우 큰 결심이 필요했던 운동을 해보려고 한다”며 “남편이 선물로 PT를 끊어줘서 꾸준히 관리를 다시 시작해보겠다”고 말했다.

앞서 신지는 극심한 스트레스로 인해 몸무게가 42kg까지 빠졌다고 밝혀 걱정을 자아낸 바 있다.

이어 신지는 운동을 하며, 운동 결심 계기에 대해 “인바디 측정 불가로 나온 게 가장 컸다. 난 이런 운동 근육 없어도 뭔가 무대에서 하는 그런 체력이나 근력은 있다 생각한다. 근데 걸어 다니는 게 신기하다고 하니까 이 정도면 좀 심각하긴 한가 보다 했다”고 설명했다.

그러면서 “식습관에서도 단백질 드링크라도 꼭 하루에 하나씩 먹으려고 하고 있다”고 덧붙였다.

한편 1981년생인 신지는 지난달 7살 연하의 가수 문원과 결혼식을 올렸다.