친환경 자재·첨단 설비로 미세먼지 걱정 없어

[헤럴드경제=손인규 기자] 종로구(구청장 유찬종)는 1983년 준공 이후 40여년간 지역 영유아의 보금자리 역할을 해 온 청운별빛어린이집을 신축·이전하고 7월 15일 개원식을 열었다고 밝혔다.

이번 사업은 아동 안전을 확보하고 보육 여건을 올리기 위해 2019년 11월 첫 삽을 떴으며 최근 모든 공정을 마무리했다.

1983년 지어져 안전진단 D등급을 받은 청운별빛어린이집은 전압이 낮아 전기를 마음껏 사용할 수 없을 정도였다. 한연희 청운별빛어린이집 원장은 “여름철 아이들이 사용하는 공간에 에어컨을 켜면 주방이나 직원 휴게실은 에어컨을 켤 수 없을 정도로 전압이 낮았다”며 “비가 많이 오면 물이 새는 경우도 있었다”고 말했다.

이에 종로구는 2019년 새 어린이집 건립계획을 세우고 지난해 3월 공사에 착공했다. 이전이 완료된 뒤 기존 어린이집은 철거한다. 이곳은 주민들을 위한 녹지공간으로 새롭게 꾸며질 예정이다.

연면적 574.71㎡, 지하 1층·지상 1층 규모의 새 건물은 청운공원의 수려한 풍광과 어우러지도록 설계했다. 내부는 최신 보육 흐름을 반영해 꾸몄다. 아이들이 마음껏 뛰노는 다목적 유희실, 연령별 맞춤형 보육실, 야외 공원과 이어지는 생태 체험 공간 등을 다채롭게 배치했다.

무엇보다 아동 안전을 최우선에 두고 친환경 자재를 폭넓게 사용했다. 첨단 냉난방 시스템과 환기 설비로 계절과 관계없이 쾌적하게 지낼 수 있는 실내를 구현했다.

유찬종 구청장은 “오랜 시간 지역 보육을 책임져 온 뜻깊은 공간이 아이들의 꿈을 더 크게 키울 새 보금자리로 거듭나 기쁘다”며 “앞으로도 아이들이 안전하게 성장하고 학부모가 믿고 맡기는 든든한 보육 기반을 다지는 데 온 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.