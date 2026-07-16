中대표단, 15일 평양 도착

[헤럴드경제=윤호 기자] 북한의 조용원 노동당 중앙위원회 비서가 중국공산당 서열 4위인 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석과 회담을 갖고 양국 간 교류 및 협력 확대에 대한 의지를 다졌다.

16일 조선중앙통신은 조 비서가 전날 평양의사당에서 왕 주석과 회담했다고 전했다.

조 비서는 “격변하는 현 국제정치정세는 두 나라가 조중우호, 협조 및 호상원조에 관한 조약(북중 우호조약)의 근본정신에 맞게 공동의 사회주의 위업의 승리적 전진을 위해 전투적 단결과 지지연대를 더욱 강화하며 친선협조관계를 부단히 심화발전시켜나갈 것을 요구하고 있다”고 강조했다.

그러면서 “김정은 동지와 습근평(시진핑) 동지의 직접적인 관심과 현명한 영도 밑에 조중(북중)친선 관계는 자기 발전의 새로운 활력기를 맞이하고 있다”며 “두 나라 사이 전략적 의사소통과 전술적 협력을 긴밀히 하며 쌍무관계를 다방면적으로 확대발전시키겠다”고 했다.

왕 주석은 “중조우호, 협조 및 호상원조에 관한 조약이 체결됨으로써 피로써 맺어진 전투적우의를 공고히 할수 있는 법률적기초가 마련됐다”며 “조약체결 65돌을 성대히 기념하는것은 두 당, 두 나라 최고령도자들의 중요한 공동인식”이라고 했다.

또 양국 정상이 평양 정상회담에서 이룩한 합의사항을 ‘근본지침’으로 삼으며 “중조(북중) 관계를 보다 높은 단계에로 추동해나가려는 중국당과 정부의 의지”를 강조했다고 통신은 전했다.

이날 회담에는 북측에서 김형식 최고인민회의 상임위원회 부위원장, 문성혁 노동당 부부장, 김명수 외무성 부상, 강철호 도시경영성 부상이 참석했다.

중국 측에서는 왕둥펑 전국인민정치협상회의(정협) 부주석, 류하이싱 중국공산당 대외연락부장, 치위 외교부 당위원회 서기, 페이진자 퇴역군인사업부장, 왕야쥔 주북 중국대사 등 당 및 정부 대표단이 배석했다.

앞서 왕 주석이 이끄는 중국 당정 대표단은 북중 우호조약 체결 65주년 기념행사에 참석하기 위해 지난 15일 평양국제공항을 통해 방북했다. 중국 대표단은 북한 노동당 중앙위원회와 정부 초청에 따라 오는 17일까지 북한에 머문다.