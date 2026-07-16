사천·진주∼고흥 잇는 남해안 우주항공산업 벨트 추진 여야 의원 공동 토론회…국가 재정 지원·규제 완화 강조

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도와 전남광주통합특별시가 사천·진주와 고흥을 잇는 남해안 우주항공산업 벨트 구축을 위해 ‘우주항공복합도시 특별법’의 조기 제정을 촉구하고 나섰다.

경남도는 15일 오후 국회의원회관에서 ‘영·호남 우주항공 상생동맹, K-우주항공복합도시 특별법 제정’을 주제로 국회 토론회를 열었다고 밝혔다. 토론회는 국민의힘 서천호 의원과 더불어민주당 문금주 의원이 공동 주최하고 경남도와 전남광주통합특별시, 사천시, 고흥군이 공동 주관했다.

참석자들은 우주항공청이 있는 경남 사천·진주와 나로우주센터가 위치한 고흥을 연계해 남해안권을 국가 우주항공산업의 핵심 거점으로 육성하는 방안을 논의했다. 특히 우주항공 분야 우수 인재와 국내외 기업을 유치하기 위해서는 산업과 연구개발, 주거·교육·문화 기능을 갖춘 우주항공복합도시를 조성해야 한다는 데 의견을 모았다.

복합도시 조성을 안정적으로 추진하려면 국가 차원의 재정 지원과 규제 완화, 기반시설 확충 등의 근거를 담은 특별법 제정이 필요하다는 목소리도 나왔다. 관련 특별법안은 국회 국토교통위원회 전체회의를 거쳐 법안심사소위원회에 회부된 상태다. 앞으로 공청회와 법안소위 심사 등 후속 절차를 앞두고 있다.

박일웅 경남도 행정부지사는 “우주항공복합도시는 영·호남이 연대해 수도권 일극 체제를 극복하고 국가 균형발전을 이끌 핵심 동력”이라며 “대한민국이 우주항공 강국으로 도약할 골든타임을 놓치지 않도록 국회와 정부의 전폭적인 지원이 필요하다”고 말했다.

경남도는 이번 토론회를 계기로 전남광주통합특별시를 비롯한 남해안권 지방자치단체와의 협력을 강화하고, 특별법이 올해 안에 국회 본회의를 통과할 수 있도록 입법 지원 활동을 이어갈 방침이다.