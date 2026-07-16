[헤럴드경제=최원혁 기자] 한국인 유튜버가 일본 교토 한 식당의 ‘이중가격’ 문제를 지적했다가 해당 식당으로부터 “법적 조치하겠다”는 협박성 경고장을 받았다.

최근 JTBC ‘사건반장’에서는 일본 교토의 한 초밥 전문점의 이중가격 문제를 지적한 한국인 유튜버 A씨의 사연이 소개됐다.

A씨는 자신의 유튜브 영상을 통해 ‘일본 식당에서 현지인용 메뉴판과 외국인 관광객용 메뉴판을 비교했더니 가격과 메뉴에서 차이가 났다’고 주장했다.

A씨에 따르면 외국인 관광객용 영어 메뉴판에서는 ‘초밥 3개에 2만원’인 메뉴가 가장 쌌지만 일본어 메뉴판에서 가장 저렴한 메뉴는 ‘4600원’이었다는 내용이었다.

영어 메뉴판에는 최고급 와규 스키야끼 9845엔(약 9만3000원), 프리미엄 와규 5478엔(약 5만2000원), 참치 초밥 3개 2035엔(약 1만8000원), 와규 초밥 4개 2625엔(약 2만4000원), 튀김 2145엔(약 1만9000원)으로 표기됐다.

반면 일본어 메뉴판에는 명물 수제 두부 1848엔(약 1만6000원), 유자 잡곡죽 1375엔(약 1만2000원), 돼지고기 전골 2145엔(약 1만9000원), 삼색 튀김 858엔(약 7800원), 옥수수튀김 968엔(약 8000원) 등이 적혔다.

해당 영상이 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산하자 일부에서는 “외국인 관광객들에게 바가지를 씌운다”며 식당을 비판하는 목소리도 높아졌다. 그러자 식당 측에서 A씨에게 협박성 경고장을 보내왔다.

경고장에는 ‘일본어 메뉴와 영어 메뉴는 제공되는 요리의 구성과 식재료 자체가 다른 별개의 메뉴이며 이에 따라 가격이 다른 것은 당연한 처사다. 이미 변호사와 협의해 강력한 법적 조치에 착수했음을 알려드린다. 진정성 있는 사과가 이뤄지지 않을 경우 일본 언론 및 SNS에 대대적으로 뉴스화될 예정이다’라는 내용이 담겼다.

A씨는 “식당 측이 말하는 건 ‘우리는 이중가격제가 아니고 메뉴판이 다를 뿐이다’ 이런 논리다. 그게 뭐가 다르냐. ‘두 메뉴판 중에 골라서 주문하세요’라고 알렸어야 맞다”고 반박했다.