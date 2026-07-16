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[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 미군의 해군력 증강을 위해 한국 등 다른 지역과의 조선 협력 방안을 살펴볼 것이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 펜실베이니아주 육군전쟁대학에서 열린 ‘국방혁신서밋’ 행사에 참여해 미 해군력 증강의 필요성을 강조하면서 “우리는 아마 한국과 다른 지역에서 오는 기업들 몇몇을 살펴보게 될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “그들은 우리와 선박(건조)에 있어 협력하고 있다”며 “지역 밖에서 만들어진 일부 선박도 구매할 것”이라는 구상을 제시했다. 그는 이어 “우리는 해군을 위해 함정이 많이 필요하다”라며 “우리 함정들은 노후화하고 있고 우리는 손을 뗀 상태였다”고 지적했다.

트럼프 대통령의 언급 중 ‘지역 밖에서 만들어진 일부 선박’이 미국 밖에서 건조된 선박을 지칭하는 것인지는 다소 불분명하다. 미국은 연방법에서 해군의 모든 선박과 해당 선박의 선체 및 상부 구조물의 주요 구성품은 외국 조선소에서 건조하는 것을 금지하고 있다.

그러나 현재 미국 조선업계가 극심한 인력 부족, 건조 단가 폭등, 납기 지연 등 심각한 경쟁력 저하를 겪고 있어, 트럼프 행정부는 미 해군의 전투함을 우방국의 조선소에서 설계 및 건조하는 방안을 추진해 왔다. 특히 이날 트럼프 대통령이 한국 조선기업과의 협력을 직접적으로 언급해, 향후 우방국에 한해 미 해군 선박의 해외 건조가 가능해지고 한국이 그 혜택을 볼 수 있을지 관심이 집중되고 있다.