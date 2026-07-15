[헤럴드경제(의성)=김병진 기자] 최유철 의성군수가 민선9기 출범과 함께 군민과의 소통을 최우선 가치로 내세우며 ‘행복한 군민, 잘사는 의성’ 실현에 대한 청사진을 제시했다.

최 군수는 15일 오후 군청 2층 대회의실에서 민선9기 취임 기자간담회를 열고 군정 운영 방향과 주요 역점사업을 설명했다.

제46대 의성군수로 취임한 최 군수는 취임 소감과 함께 군정 목표인 ‘행복한 군민, 잘사는 의성’을 중심으로 7대 군정 방향과 핵심 정책을 소개한 뒤 약 40분간 기자들과 질의응답을 진행했다.

최 군수는 대구경북 통합신공항 사업과 관련한 질문에 대해 “의성군이 주체적으로 할 수 있는 역할을 적극 수행하는 한편 공항 이전 예정 지역 주민들과 지속적으로 소통하며 다양한 의견을 정책에 반영해 나가겠다”고 밝혔다.

또 초고령화에 따른 인구소멸 대응 방안에 대해서는 청년과 신혼부부의 지역 정착을 위한 일자리 창출과 주거 지원 확대를 핵심 과제로 제시했다.

특히 통합신공항 건설이 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화는 물론 인구 유입에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대한다고 강조했다.

이와 함께 공직문화 혁신, 지역 축제 재정비, 조직 운영 방향 등에 대한 다양한 질문에도 군정 철학과 추진 계획을 설명했다.

의성군은 민선9기 출범을 계기로 군민과의 소통을 강화하고 지역 현안 해결과 미래 성장동력 확보를 위한 다양한 정책을 속도감 있게 추진한다.

최유철 의성군수는 “군정의 중심은 언제나 군민과의 소통”이라며 “군민의 작은 목소리에도 귀 기울이고 힘든 사람이 없는 따뜻한 의성을 만들기 위해 소통과 경청, 신속하고 투명한 행정을 실천해 나가겠다”고 말했다.