풀필먼트·해외물류센터 이용 비용 최대 70% 지원 8월7일까지 신청 접수 “국제물류 부담 완화, 수출시장 다변화 지원”

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 온라인 수출 물류 지원사업 참여기업을 모집한다고 16일 밝혔다.

모집 기간은 이날부터 내달 7일까지다. 이번 사업은 온라인 수출기업이 활용하는 풀필먼트 서비스와 해외 물류센터 이용 비용을 지원해 물류비 부담을 완화하고 수출 경쟁력을 높이기 위한 차원이다. 지난 4월에 이어 두 번째 시행이다.

지원 대상은 온라인 수출(희망) 중소기업이다. 기업이 민간 물류사를 통해 상품 보관, 포장, 출고, 배송, 반품 등 물류 전 과정을 이행하는 풀필먼트 서비스를 이용할 경우 소요 비용의 최대 70%를 기업당 최대 3000만원까지 지원한다.

아울러 부산항만공사에서 운영 중인 해외물류센터 비용을 지원한다. 미국 로스앤젤레스(LA), 네덜란드 로테르담, 스페인 바르셀로나, 인도네시아 동부 자바에 있는 해외 물류센터에 제품을 보관하거나 현지 배송 등 물류 서비스를 이용할 경우에도 비용의 최대 70%, 3000만원 한도 내에서 지원받을 수 있다.

지원 규모는 기업의 직전 연도 수출 실적에 따라 차등 적용된다. 수출강소기업(500만달러 이상)은 최대 3000만원, 수출성장기업(100만~500만달러 미만)은 2500만원, 수출유망기업(10만~100만달러 미만)은 2000만원, 수출초보기업(1000~10만달러 미만)은 1500만원, 내수기업(1000달러 미만)은 최대 1000만원까지 지원받을 수 있다.

중기부는 우체국과 연계한 온라인 수출 물류 지원도 별도로 운영한다. EMS 등 우체국 물류 서비스를 이용하는 기업에는 중기부가 이용료 일부를 지원하고 우정사업본부가 추가 할인 혜택을 제공할 예정이다.

최근 글로벌 물류 환경은 중소 수출기업의 가장 큰 부담 요인으로 꼽힌다. 중동 지역 긴장 고조까지 겹치면서 해상운임과 항공운임의 변동성이 커졌고, 물류비 상승으로 수익성이 악화하는 사례도 이어지고 있다. 특히 해외 전자상거래 시장에 진출한 중소기업은 물류 인프라를 자체적으로 구축하기 어려워 풀필먼트 등 전문 물류 서비스를 활용하는 비중이 높아 정부의 물류비 지원 필요성도 커지고 있다는 평가다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 “최근 중동전쟁 여파 등으로 국제물류 환경이 악화하면서 온라인 수출기업들의 물류 부담이 크게 늘었다”라며 “이번 사업이 수출 중소기업의 애로를 해소하고 다양한 국가로 수출시장을 확대하는 데 도움이 되기를 기대한다”라고 말했다.