강동원 주연 영화 ‘와일드 씽’ 31일 넷플릭스 공개

[헤럴드경제=손미정 기자] 강동원과 엄태구, 박지현, 그리고 오정세의 파격 변신으로 주목을 받은 손재곤 감독의 영화 ‘와일드 씽’이 이달 말 넷플릭스를 통해 전세계 공개된다.

넷플릭스는 오는 31일 영화 ‘와일드 씽’을 전세계 시청자들에게 공개한다고 15일 밝혔다. 영화에는 프랑스어, 포르투갈어, 중국어 등 32개 언어 자막과 영어, 스페인어, 일본어 등 15개 언어 더빙이 함께 지원된다.

지난달 3일 개봉한 영화 ‘와일드 씽’은 한때 잘나갔던 혼성 그룹 ‘트라이앵글’이 예기치 못한 사건에 휘말려 해체되고, 20년 후 다시 재기의 기회를 잡기 위해 멤버들이 무모한 도전을 벌이게 되는 코미디다.

영화는 예측할 수 없는 상황 속 쉴 새 없이 이어지는 웃음과 개성 강한 캐릭터들의 시너지로 국내 관객들의 호평을 받았고, 2000년대 혼성 댄스 그룹 ‘트라이앵글’로 모인 강동원, 엄태구, 박지현과 원조 고막남친이자 비운의 발라드 왕자 ‘성곤’으로 분한 오정세의 파격 변신이 관객들에게 신선함을 선사하며 화제를 모았다.

특히 K-POP 전문 제작진이 완성한 ‘트라이앵글’의 데뷔곡 ‘Love is’와 ’최성곤’의 ‘니가 좋아’는 실제 음원 차트에 오르며 스크린 밖에서도 관객들의 큰 호응을 얻었다. 영화진흥위원회 입장권 통합전산망에 따르면 영화의 최종 관객 수는 133만여명이다.

배급사 롯데엔터테인먼트 측은 “국내 극장에서 얻은 뜨거운 열기를 넷플릭스를 통해 글로벌 시장으로 넓혀가고자 한다”면서 “문화적 장벽을 넘어 한국의 코미디 영화도 글로벌 팬덤을 구축할 수 있는 좋은 계기가 될 것”이라고 설명했다.