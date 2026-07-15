- 나로우주센터 우주과학관 실물전시관서 전시

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국항공우주연구원은 2020년 시험 중 파손된 한국형발사체 누리호 75톤급 엔진을 나로우주센터 우주과학관 실물전시관서 공개한다고 15일 밝혔다.

항우연은 누리호 발사에 앞서 75톤급 엔진 개발 단계에서 1단용 엔진 14기, 2단용 엔진 3기 등 총 17기의 75톤급 엔진을 제작하고 152회, 총 1만 5091초에 달하는 연소시험을 수행했다. 이번에 공개되는 폭발 엔진은 반복 시험과 검증을 통해 독자 발사체 기술을 확보해 간 개발 현장의 치열함을 간직한 실물이다.

이 엔진은 2020년 5월 13일 나로우주센터 엔진 고공 연소시험설비 진공 챔버 내부에서 진행된 시험 중 폭발한 누리호 2단용 75톤급 엔진(17A)이다.

항우연은 사고 직후 엔진 잔해를 모두 수거해 폭발 원인을 규명하고, 분석 결과를 엔진 설계와 시험 절차 개선에 반영했다. 이러한 실패의 분석과 기술 축적은 이후 누리호 발사 성공의 밑거름이 됐다. 항우연은 파손된 엔진 잔해가 대한민국 우주발사체 개발 도전사의 기록이자 미래세대 교육 자료로서 충분한 가치가 있다고 판단해 우주과학관 실물전시관에 전시하기로 했다.

전시품은 폭발 당시의 파손 형상을 최대한 보존해 관람객이 실제 개발시험의 흔적을 확인할 수 있도록 구성했다. 다만 엔진 구성품 중 터보펌프는 후속 연구를 위해 별도 보관 중이며, 전시품에는 모형을 적용해 엔진 전체 형상을 유지했다.

이상철 한국항공우주연구원장은 “우주과학관은 실패와 역경을 딛고 우주발사체 자력 개발에 성공한 과정을 실물 전시물을 통해 체감 할 수 있는 장소”라며 “앞으로 우주발사체와 대한민국 우주개발의 역사·현재·미래를 두루 조망할 수 있는 공간으로 거듭날 수 있도록 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.