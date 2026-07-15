[헤럴드경제=민성기 기자] ] 코미디언 양세찬이 어릴 적 감전사고를 당했다고 고백했다.

14일 유튜브 채널 ‘기유TV’에는 ‘{육아로그} 오늘의 하원도우미 양세찬’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 양세찬은 강재준, 이은형 부부의 자녀 일일 하원도우미로 나섰다.

양세찬과 놀이터에서 신나게 놀고 온 현조는 목욕을 했고, 양세찬은 화장실 밖에서 물놀이하는 현조를 지켜봤다. 혼자 놀고 있는 현조를 보던 양세찬은 “혼자 갖고 노는 거랑 말동무 있는 게 달라서 둘째 얘기하는구나”라고 밝혔다. 이은형은 “이런 걸 보니까 우리도 둘째 생각이 전혀 없다가 있어야 되나 고민이 된다”고 털어놨다.

양세찬은 “내가 어릴 때 느낀 게 있다. 나 어렸을 때 콘센트에 젓가락 꽂았다. 지지직댈 거 같은데 넣자마자 펑 터진다”고 감전사고를 당했다고 고백했다.

이은형은 “안 다쳤냐”고 물었고 양세찬은 “기억 안 난다. 그냥 쓰러졌다. 그거에 대한 공포를 아니까 그때부터는 저기다 뭘 못 넣겠더라”고 밝혔다. 이에 이은형은 “그 말이 맞다. 안 다치려고 다치는 걸 연습한다”고 밝혔다.

한편 코미디언 이은형은 강재준과 결혼해 슬하에 아들 현조 군을 두고 있으며, SNS를 통해 현실 육아 일상을 공유하며 대중과 활발히 소통하고 있다.