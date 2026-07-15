7월 22일 국내 출시 기념 쇼케이스 진행 강남 대치·송파·해운대 등 순차 운영 계약 고객에 툴레·라부르켓 선물 증정

[헤럴드경제=정경수 기자] 볼보자동차코리아가 새로운 순수 전기 플래그십 모델 ES90의 국내 출시를 앞두고 전국 전시장 쇼케이스를 연다. 고객들이 차량을 직접 보고 전동화 기술과 실내 공간을 체험할 수 있도록 판매 접점을 넓히는 행사다.

볼보자동차코리아는 오는 22일 ES90 국내 출시를 기념해 이달 27일부터 전국 주요 20개 공식 전시장에서 ‘ES90 쇼케이스’를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 ES90을 기다려온 고객들이 차량 디자인과 상품성을 직접 확인할 수 있도록 마련됐다. 쇼케이스는 강남 대치, 송파, 일산, 동대문, 광주, 해운대, 대구 등 전국 주요 볼보 공식 전시장에서 순차적으로 열린다.

ES90은 볼보가 선보이는 새로운 전기 플래그십 모델이다. 세단의 비율과 SUV의 공간감, 패스트백의 실용성을 함께 갖춘 것이 특징이다. 볼보는 이 모델을 통해 기존 세단과 SUV로 나뉘던 차급 구분에서 벗어나 전동화 시대에 맞는 새로운 플래그십 경험을 제시한다는 계획이다.

각 전시장에는 ES90 전용 전시 공간이 마련된다. 전시 콘셉트는 ‘균형의 미학(The Art of Balance)’이다. 볼보는 이를 통해 디자인, 공간, 기술이 균형을 이루는 ES90의 정체성을 고객이 직관적으로 느낄 수 있도록 구성할 예정이다.

전시장에서는 차량 전시뿐 아니라 고객 참여형 라이프스타일 프로그램도 함께 운영된다. 단순히 차량을 살펴보는 것을 넘어, 볼보가 강조하는 스웨디시 럭셔리와 전동화 브랜드 경험을 전달하는 데 초점을 맞췄다.

쇼케이스 기간 중 ES90을 계약한 고객에게는 별도 선물도 제공된다. 고객은 글로벌 아웃도어 브랜드 툴레의 프리미엄 트래블 패킹 세트 또는 스웨덴 자연주의 라이프스타일 브랜드 라부르켓 기프트 세트 중 하나를 선택할 수 있다.

툴레 세트는 캐즘 더플과 컴프레션 패킹 큐브 등으로 구성된다. 라부르켓 세트에는 립밤, 핸드 앤 바디 워시, 바디로션, 프레그런스 태그, 린넨 워터 등이 포함된다. 다만 상품은 수량 소진 시 조기 마감되거나 대체될 수 있다.

최근 수입차 시장에서는 전기차 선택지가 늘어나면서 출시 전후 고객 체험 행사의 중요성도 커지고 있다. 특히 고가 전기차일수록 디자인과 주행 성능뿐 아니라 공간 활용성, 충전 편의성, 브랜드 경험까지 종합적으로 확인하려는 수요가 늘고 있다.

볼보코리아도 ES90 출시를 단순한 신차 공개가 아니라 전시장 기반 고객 접점 확대 기회로 활용하는 모습이다. 전동화 모델의 상품성을 직접 체험하게 해 초기 관심을 계약으로 연결하겠다는 전략으로 풀이된다.

볼보자동차코리아 이윤모 대표는 “ES90을 기다려 주신 많은 고객들이 전국 곳곳에서 차량을 직접 만나보고 디자인과 공간, 첨단 기술이 이루는 조화로운 가치를 확인하실 수 있도록 이번 쇼케이스를 마련했다”며 “각 전시장에 준비된 다양한 고객 프로그램과 혜택을 통해 ES90이 제시하는 새로운 럭셔리 플래그십의 기준을 경험해 보시길 바란다”고 밝혔다.