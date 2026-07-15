엔트리 트림에 버튼시동·스마트키 기본 적용 전기차 버전 인스트퍼레이션·크로스 트림에 디지털 키 2 터치, 무선충전 기본화

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 편의성을 대폭 개선한 ‘2027 캐스퍼’와 ‘2027 캐스퍼 일렉트릭’을 출시한다고 15일 밝혔다.

현대차는 2027 캐스퍼의 엔트리 트림인 스마트부터 ▷버튼시동 & 스마트키 ▷스마트키 원격 시동 ▷1열 버튼타입 아웃사이드 도어 핸들을 기본 적용하고, 디 에센셜 트림에는 동승석 세이프티 파워 윈도우를 기본화해 고객 편의성을 높였다.

아울러 2027 캐스퍼 일렉트릭은 프리미엄 트림에 하이패스를 기본화하고 인스퍼레이션 트림과 크로스 트림에 ▷디지털 키 2 터치 ▷스마트폰 무선충전 ▷1열 터치타입 아웃사이드 도어 핸들을 기본 적용했다.

2027 캐스퍼의 판매 가격은 기본 모델 ▷스마트 1546만원 ▷디 에센셜 1792만원 ▷인스퍼레이션 2035만원이며, 밴 모델 ▷스마트 1470만원 ▷스마트 초이스 1570만원이다.

2027 캐스퍼 일렉트릭의 판매 가격은 ▷프리미엄 2847만원(이하 친환경차 세제혜택 적용 기준) ▷인스퍼레이션 3212만원 ▷크로스 3412만원 ▷라운지 3457만원이다.

서울시 기준으로 2027 캐스퍼 일렉트릭 프리미엄 트림의 경우 정부 및 지자체 보조금을 고려하면 2000만원 초반대에 차량을 구매할 수 있을 것으로 예상된다.

현대차 관계자는 “2027 캐스퍼와 캐스퍼 일렉트릭은 고객들이 선호하는 주요 편의 사양을 엔트리 트림부터 기본화했다”며 “더 많은 고객들이 캐스퍼의 편리함과 실용성을 경험할 수 있도록 지속 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 캐스퍼는 올해 1~6월 국내 시장에서 모두 8266대(캐스퍼 일렉트릭 4431대 포함)가 팔렸다.