- 박수현 지사, ‘충남여성기업인대회’ 참석…“고르게 혜택을 받을 수 있도록 세심하게 살필 터”

[헤럴드경제= 이권형기자] 통하는 충남을 선포한 박수현 충남도지사 여성 기업인들과 첫 만남을 가졌다.

박지사는 15일 아산에서 개최된 제 5회 충남여성기업인 대회에 참석해 노고를 격려하고 세심한 지원을 약속했다.

참여해 15일 아산에서 개최된 제5회 여성기업주간 충남여성기업인대회에 참석 여성기업인들을 격려하고 행사 개최를 축하했다.

한국여성경제인협회 충남지회가 ‘기술로 성장하고, 감성으로 연결하는 여성기업’을 주제로 연 이날 행사에는 박 지사와 김양희 지회장, 도내 여성기업인 등 200여 명이 참석했다.

행사는 여성기업인 역량 강화 특강, 한국여성경제인협회 관련 동영상 상영, 박 지사 축사, 우수 여성기업 사례 발표, 유공자 포상, 여성기업 제품 전시 부스 순회 등의 순으로 진행했다.

이 자리에서 박 지사는 “충남 여성기업 수는 약 14만 개로 도내 전체 34만 개의 40%가량을 차지할 만큼 도내 경제 발전에 크게 기여하고 있다”며 여성기업인들의 노고에 대한 감사의 뜻을 전했다.

이어 민선 9기 AI 대전환 과정에서 “충남 여성기업이 기술 혁신으로 AI 시대를 선도하고, 고르게 혜택을 받을 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 말했다.

박 지사는 끝으로 “여성기업을 비롯한 중소 제조기업의 AI 전환과 경영안정자금 지원 강화, 글로벌 시장 진출과 판로 개척 지원에 힘쓰겠다”고 덧붙였다.