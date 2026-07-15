제18회 중랑 서울장미축제 결과보고회 개최… 축제 운영 성과 공유 및 발전방향 논의 주민이 함께 만든 서울 대표 장미축제… 장미브랜드·지역상생 전략 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 지난 13일 구청 지하대강당에서 ‘제18회 중랑 서울장미축제 결과보고회’를 개최하고 축제 운영 성과를 돌아보며 제19회 축제 발전 방향을 논의하는 시간을 가졌다.

이번 결과보고회에는 축제 관계자와 주민, 자원봉사자, 유관기관 관계자 등 300여 명이 참석, 축제 유공자에 대한 표창과 감사장 수여를 비롯해 주요 성과 보고와 제19회 추진 전략 발표가 이어졌다.

제18회 중랑 서울장미축제는 지난 5월 15일부터 23일까지 9일간 중랑장미공원 일원에서 ‘랑랑 18세’를 주제로 개최됐다. 장미퍼레이드와 그랑로즈 페스티벌, 중랑아티스트페스티벌, 공연·체험 프로그램 등 다채로운 콘텐츠를 선보이며 총 307만 명의 방문객이 축제장을 찾아 서울을 대표하는 봄꽃 축제로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

특히 올해 축제는 ‘축제의 주인공은 중랑구민’이라는 기조 아래 주민 참여를 한층 확대했다. 축제 운영에는 구민 7852명과 직원·경찰·소방 등 안전근무자 및 봉사자 2949명 등 총 1만801명이 힘을 보탰으며, 16개 동 주민 1500명이 참여한 장미퍼레이드는 주민 화합과 참여를 상징하는 대표 프로그램으로 축제의 시작을 알렸다.

주민들의 자발적인 참여는 안전관리와 공연, 체험 프로그램 운영, 환경정비 등 축제 전 과정으로 이어졌으며, 중랑 서울장미축제를 모두가 함께 만들고 즐기는 대표 주민참여형 축제로 자리매김하는 원동력이 됐다.

이날 결과보고회에서는 제18회 중랑 서울장미축제의 운영 성과를 종합적으로 점검하고, 주민 참여 확대와 장미 시그니처 콘텐츠 육성, 지역상생 전략 등 제19회 축제 발전 방향을 공유했다.

구는 내년 축제에서 장미 시그니처 콘텐츠를 육성하고, 장미빵 브랜드화와 패키지 개발, 장미를 활용한 관광기념품인 ‘로즈템’ 발굴 및 상품 다양화를 추진할 계획이다. 또한 지역 예술인의 참여를 확대하고, 주민이 직접 참여하는 지방정원 프로젝트를 통해 중랑천 지방정원 조성 과정에 구민의 역할을 넓히는 등 지역과 함께 성장하는 축제로 발전시켜 나갈 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “307만 명이 찾은 가장 안전하고, 가장 깨끗하며, 가장 친절한 축제를 함께 만들어 주신 구민과 자원봉사자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “중랑 서울장미축제가 구민이 함께 화합하는 축제를 넘어 장미를 통해 지역경제와 도시 브랜드를 키우는 대한민국 대표 축제로 성장할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.