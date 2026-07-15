[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북대가 대구시와 경북도와 손잡고 지역 전략산업 인재 양성과 미래 성장동력 확보를 위한 초광역 협력체계 구축에 나섰다.

경북대는 지난 14일 경북대 본관에서 대구시, 경북도와 ‘지역성장 인재양성을 위한 상호협력 협약’을 체결했다.

이날 협약식에는 허영우 경북대 총장, 추경호 대구시장, 이철우 경북지사가 참석했다.

이번 협약에 따라 세 기관은 개방과 협업을 기반으로 ‘초광역 공유대학’ 운영과 ‘거점국립대학 패키지형 인재양성 체계’를 구축해 전략산업 분야의 인재를 체계적으로 육성한다는 데 뜻을 같이했다.

주요 협약 내용은 대경권 성장엔진 브랜드 단과대학 공동 육성, 인공지능(AI) 교육·연구 거점대학 구축, 초광역 공유대학 운영, 첨단·전략산업 분야 교육·연구 활성화, 지역혁신과 산업 성장을 이끌 핵심 인재 양성 등이다.

특히 이들 기관은 반도체, 로봇, 미래모빌리티, 이차전지, 바이오 등 대경권 전략산업을 중심으로 교육과 연구 역량을 결집하기로 했다.

공동 교육과정 운영과 연구 협력, 대학 간 자원 공유를 비롯해 기업·연구기관과 연계한 기술사업화, 창업 지원 등을 확대해 대구·경북 혁신 생태계 조성에도 힘을 모을 계획이다.

앞서 세 기관은 지난 7월 9일 공동 TF 출범 회의를 개최하고 사업 추진 방향과 기관별 역할을 공유했으며 향후 초광역 협력체계의 안정적인 운영 방안을 논의했다.

이철우 경북지사는 “첨단산업 투자에서 가장 중요한 요소는 우수 인재 확보”라며 “지역 대학과 협력해 기업이 필요로 하는 인재를 적기에 공급하고 대구·경북이 대한민국 미래산업의 중심지로 성장할 수 있도록 힘을 모으겠다”고 말했다.

추경호 대구시장은 “협약이 경북대의 ‘패키지 지원대학 선정’이라는 값진 결실로 이어지고 더 나아가 대한민국 지역혁신의 새로운 성공 롤모델이 되길 기대한다”고 밝혔다.

허영우 경북대 총장은 “이번 업무협약이 대구·경북과 경북대의 상생을 더욱 굳건히 하고 우리 지역이 대한민국을 대표하는 AI·첨단산업 혁신 거점으로 도약하는 성과로 이어지길 기대한다”고 전했다.