[헤럴드경제=구본혁 기자] 양자 인터넷·無GPS 항법·양자 MRI 등 핵심 전략기술 개발 현황을 공유하기 위한 무대가 마련됐다.

정보통신기획평가원(IITP)은 13~14일 양일간 대전컨벤션센터(DCC)에서 ‘양자 플래그십(양자통신·센서) R&D 인사이트 교류회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 교류회는 50여개 기관, 100여명의 전문가들이 참석, 양자통신 및 양자센싱 분야 연구개발을 수행 중인 산·학·연 전문가들이 모여 연구 추진현황과 성과를 공유했다.

양자 플래그십 사업은 양자 분야 최초의 대형 국가 연구개발사업으로, 양자통신·양자센싱 분야에서는 지난해 10월부터 총 19개 연구개발 과제가 수행되고 있다.

양자통신 분야에서는 미래 양자 인터넷 구현을 위한 핵심 기술인 양자메모리와 양자중계기 개발, 100km급 양자정보 전송 기술 확보를 목표로 하고 있다.

양자센싱 분야에서는 국방, 반도체, 바이오·의료 등 다양한 산업 분야에 활용 가능한 세계 최고 수준의 초고분해능 양자센서 확보를 목표로 한다.

GPS 활용이 어려운 환경에서도 정밀 위치·항법 정보를 제공할 수 있는 양자 항법 센서, 뇌·심장 질환 진단 정밀도를 높일 수 있는 양자 자기장 센서, 차세대 초고해상도 양자현미경 등 미래 활용성이 높은 기술 개발을 진행 중이다.

장은정 IITP 디지털인프라단장은 “이번 교류회에서는 과제별 연구 추진현황을 공유하고, 연구 성과의 활용 가능성, 기술경쟁력 확보 방안, 향후 사업화 방향 등을 논의했다”면서 “IITP는 연구개발 과제의 체계적인 관리와 연구자 간 협력을 지원하고, 우수 연구성과가 산업 현장으로 확산될 수 있도록 양자기술 생태계 조성에 적극 기여하겠다”고 밝혔다.