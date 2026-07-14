한국 EPS 전망치, 아시아태평양 주요국 중 상향폭 가장 커 AI·전기화 성장 테마 유효…“아시아 투자 매력 높아”

[헤럴드경제=송하준 기자] 네덜란드 소재 글로벌 자산운용사 로베코가 미국보다 한국을 포함한 아시아 증시의 투자 매력이 높다고 진단했다. 기업 이익 개선에도 밸류에이션은 여전히 낮은 수준에 머물러 있어 향후 재평가가 이뤄질 가능성이 크다는 분석이다.

조슈아 크랩(Joshua Crabb) 로베코 아시아태평양 주식운용 대표는 14일 서울 여의도 금융투자교육원에서 열린 ‘2026년 하반기 글로벌 시장 전망 기자간담회’에서 “아시아태평양 시장은 합리적인 밸류에이션과 견조한 기업 실적, 글로벌 인공지능(AI) 산업의 핵심 생산기지라는 경쟁력을 갖추고 있다”며 “미국 증시의 밸류에이션 프리미엄이 이어지더라도 양 시장 간 밸류에이션 격차가 축소되면 아시아 증시가 미국 증시를 웃도는 성과를 낼 가능성이 있다”고 말했다.

특히 한국 시장에 대해서는 기업들의 자사주 매입·소각 확대와 정부의 기업가치 제고(밸류업) 정책이 투자 매력을 높이고 있다고 평가했다. 반도체와 IT를 비롯해 조선, 방산, 로봇 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업이 실적 개선을 이끌고 있으며, 아시아태평양 주요국 가운데 주당순이익(EPS) 전망치가 가장 큰 폭으로 상향 조정된 점도 긍정적인 요인으로 꼽았다.

로베코는 지난해에도 한국 증시의 밸류업 정책을 긍정적으로 평가한 바 있다. 당시 크랩 대표는 배당 확대와 자사주 매입 등 주주환원 정책이 법·제도 개선과 맞물리며 한국 증시의 기업가치 제고를 가속화할 것이라고 전망했다. 이번에는 여기에 기업 실적 개선까지 더해지면서 한국 시장의 투자 매력이 한층 높아졌다고 진단했다.

글로벌 증시에 대해서는 AI와 전기화 등 구조적 성장 테마가 여전히 유효한 가운데 기업 실적도 견조한 흐름을 이어갈 것으로 전망했다. 다만 소수의 모멘텀 주도주에 의해 투자가 집중되면서 시장 쏠림 현상이 심화되고 있다고 진단했다. 향후 AI 종목 중심의 상승세가 다른 업종과 지역으로 확산될 경우 유럽을 비롯한 미국 외 글로벌 증시도 수혜를 받을 것으로 전망했다.

크랩 대표는 “미국은 인플레이션 반등으로 금리 인하 가능성이 낮아지고 소비자심리도 위축됐지만 경제는 완만한 성장세를 이어가고 기업이익 전망도 견조한 흐름을 유지할 것”이라며 “아시아 역시 높은 에너지 가격은 부담 요인이지만 기술주 외에도 다양한 투자 기회가 존재하는 만큼 매력적인 투자 시장”이라고 말했다.

일본은 기업 지배구조 개편에 따라 배당과 자사주 매입이 확대되면서 주주가치가 높아지고 있다고 평가했다. 구조조정을 통한 기업 수익성 개선과 노후 인프라 교체 수요에 따른 내수 건설 회복도 새로운 성장 동력으로 꼽았다. 아세안 지역은 탄탄한 인구 구조를 바탕으로 한 높은 소비 성향과 인프라 부문의 투자수익률, 글로벌 공급망 다변화에 따른 외국인직접투자 유입에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 내다봤다.

인도는 최근 밸류에이션 부담이 완화된 가운데 상품·서비스세(GST) 인하와 유가 안정이 기업 실적 개선과 이익 사이클 반등을 뒷받침할 것으로 전망했다. 중국은 지정학적 리스크에 대응한 구조적 전환이 진행 중인 만큼 본격적인 회복까지 시간이 필요하지만, 일부 저평가 종목과 비용 효율적인 AI 생태계에서는 선별적인 투자 기회가 존재한다고 분석했다.