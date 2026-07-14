[헤럴드경제(경산)=김병진 기자] 경북 경산시는 지난 5일부터 11일까지 태국 방콕과 인도네시아 자카르타에 ‘2026 상반기 경산시 무역사절단’을 파견해 지역 기업의 해외시장 개척과 수출 확대를 위한 일정을 성공적으로 마무리했다고 14일 밝혔다.

이번 무역사절단에는 ㈜중원산업, ㈜에스팩토리, ㈜여주티앤씨, 세제몰, 태경텍스, ㈜모지, ㈜거평산업, 청사초롱, ㈜리프타일, ㈜이스트 등 지역 우수기업 10개사가 참여해 현지 바이어들과 활발한 수출 상담을 진행했다.

사절단은 태국과 인도네시아에서 총 116건, 2443만달러 규모의 수출 상담을 실시했으며, 523만달러 규모의 업무협약(MOU) 22건과 80만달러 규모의 수출계약 2건을 체결하는 성과를 거뒀다.

경산시는 상담회를 통해 발굴한 유망 바이어들과 후속 협의를 지속적으로 이어가며 실질적인 수출 계약으로 연결될 수 있도록 사후관리를 강화할 계획이다.

이번 무역사절단은 조현일 경산시장을 단장으로 경산상공회의소와 경북IT융합산업기술원 등 유관기관이 함께하는 ‘원팀(One Team) 경산’ 체계로 운영돼 참가 기업들의 해외시장 진출을 적극 지원했다.

태국에서는 KOTRA 방콕무역관을 방문해 참가 기업들과 함께 현지 산업 동향과 시장 정보를 공유하고 수출 유망 산업과 해외 진출 지원 정책 등을 청취하며 현지 비즈니스 기반을 확대했다.

인도네시아에서는 현지 국회의원 밤방수사트요(Bambang Soeatyo)의 공식 초청으로 정·재계 관계자들과 만나 스마트팜, 화장품, 자동차 산업 분야의 협력 방안을 논의하며 양 지역 간 경제협력 기반을 다졌다.

또 경북자카르타사무소에서는 김종헌 재인도네시아 한인회장과 이강현 재인도네시아 한인상공회의소 회장 등과 간담회를 열고 수출 제도와 규제, 현지 경제 여건 등 기업들의 해외 진출에 필요한 정보를 공유하는 시간도 마련했다.

조현일 경산시장은 “이번 무역사절단을 통해 지역 기업들의 해외시장 진출 가능성을 다시 한번 확인했다”며 “상담 성과가 실제 수출로 이어질 수 있도록 모든 행정적 역량을 집중해 기업들의 해외 판로 확대를 적극 지원하겠다”고 말했다.